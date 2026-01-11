Cuando las "glorias de Asturias" se veneraban en la prensa de Los Ángeles

“En uno de los más hermosos valles de la hermosa Asturias, entre esas empinadas montañas que hacen levantar la vista hacia el espacio, en esas cañadas donde en forma de blanda cuna se mece tranquilamente el mortal mirando a la patria chica, vino a la luz del mundo el día 12 de junio de 1796 el que fue notable escritor don José Caveda y Nava…” Así empezaba, el 20 de noviembre de 1960, una reseña biográfica singular, menos por los datos o el relato que por el soporte en el que fue publicada: el suplemento dominical de “La Opinión”, un periódico que aún se edita en Los Ángeles, que este año cumplirá cien y sigue siendo el periódico en español más leído en Estados Unidos.

La página doce de la edición de aquel día biografiaba al “notable escritor”, político e historiador de Villaviciosa bajo el epígrafe “Glorias de Asturias” y dentro de una serie de semblanzas que glosaba a toda plana a personajes de la historia de la región. Los hubo tan célebres como Caveda y Nava, Gaspar Melchor de Jovellanos o el poeta mierense Teodoro Cuesta y menos conocidos, entre ellos el periodista y poeta de Santo Adriano Daniel Albuerne Cobas o el avilesino emigrante a Cuba Francisco Fernández Santa Eulalia, escritor y fundador de varios periódicos en la isla en la segunda mitad del siglo XIX.

La continuidad que la serie tuvo en el tiempo y la categoría del medio que la publicaba ofrecen pruebas nuevas sobre la pujanza y notoriedad que alcanzó la emigración ultramarina asturiana durante buena parte del siglo pasado. Fue tan numerosa e influyente que dio sentido a esta sección semanal dedicada a su historia, e indirectamente al recuerdo y la nostalgia de los emigrantes, en uno de los periódicos de referencia para la comunidad hispana en el sur de Estados Unidos. Las entregas de las “Glorias de Asturias” se publicaron en “La Opinión” durante varios años en los comienzos de la década de los sesenta, al menos de 1960 a 1962, y forman parte de la colección de testimonios rescatados del olvido por Lluis Ánxel Núñez, estudioso de la llingua y buscador vocacional del rastro que ha dejado el asturiano y lo asturiano en la prensa de todo el mundo.

Pero aquellas “glorias” astures glosadas con tanta veneración en California tienen además un nombre llamativo en la firma. Las semblanzas llevan la rúbrica de Luis Montes, que por las fechas y el lugar dirigen hacia el Luis Montes que fue arquitecto en Oviedo y en California un emigrante singular que encontró un camino insospechado en Hollywood, primero como figurante y después como exitoso diseñador de decorados en la primera edad de oro del cine sonoro. Montes (Oviedo, 1892 - Los Ángeles 1965) empezó como extra al lado de Greta Garbo, Gregory Peck o el Gordo y el Flaco, y en títulos señeros de la época como “El expreso de Shanghái”, “Duelo al sol”, “Ninotchka” o “Casablanca”, y terminó con despacho propio como decorador en Columbia Pictures.

La tarea paralela de biógrafo glosador de grandes nombres de la historia de Asturias encajaría sin dificultades en una trayectoria vital extraordinaria que también incluye una relación de amistad trabada en la Residencia de Estudiantes de Madrid con el hermano de Abd el-Krim –el cabecilla de la revuelta militar que desencadenó la guerra del Rif en los primeros años veinte– y una oferta de mediación para parar la guerra que finalmente no llegó a cuajar. Fue Montes uno de esos emigrantes que nunca quisieron perder el vínculo con la tierra de origen. Viajaba a Asturias con frecuencia, casi todos los veranos, así que también le cuadra el papel del improvisado redactor de periódico que cada semana calma la nostalgia de sus paisanos expatriados contándoles la historia de uno de sus ilustres antepasados.

Uno de los dibujos del pintor mexicano Manuel Rivera que acompañaban a los textos, el del escritor ovetense Juan María Acebal. / Ll. Á. N.

La serie periodística de las “Glorias de Asturias” tenía también, por lo demás, un valor artístico y una firma destacada en las ilustraciones. Cada una de aquellas biografías iba acompañada por caricaturas de Manuel Rivera Regalado (Ciudad de México, 1886-Los Ángeles, 1964), un pintor, muralista y grabador mexicano cuya obra gozó de abundante fama y difusión en la época. Sus dibujos hacen compañía a los textos en un medio de comunicación que tiene también sus singularidades, que va camino de cumplir cien años en este 2026 y que nació y se ha mantenido a lo largo de su historia centenaria en manos de la misma familia propietaria. “La opinión” nació en 1926 de la iniciativa de Ignacio E. Lozano, un mexicano que emigró al sur de Estados Unidos con fuertes inquietudes comunicativas y que antes que en Los Ángeles se estableció en San Antonio (Texas), donde fundó el diario en español “La prensa” como preludio de este que después, ya en el sur de California, llegaría hasta el siglo XXI convertido en el medio escrito de referencia para la comunidad hispanohablante en Norteamérica.