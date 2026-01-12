Así puedes irte a cooperar al extranjero con una beca del Principado: doce países, desde Colombia hasta Tanzania

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, ha abierto este lunes una nueva convocatoria del programa Juventud Asturiana Cooperante, una iniciativa con la que el Principado busca fomentar la solidaridad internacional y la conciencia de ciudadanía global entre la población joven. En esta edición se ofertan 25 becas para realizar estancias temporales de cooperación en doce países de África y América Latina, en colaboración con distintas organizaciones no gubernamentales.

Las ayudas están dirigidas a jóvenes de entre 21 y 30 años, empadronados en Asturias, que cumplan los requisitos específicos establecidos para cada una de las plazas. Las personas seleccionadas recibirán una cuantía económica destinada a cubrir los gastos de viaje, alojamiento, manutención, seguro y otros costes derivados de la estancia en el extranjero.

Doce países de destino

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 9 de febrero. Los destinos incluidos en esta convocatoria son Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú y República Dominicana, en América Latina, y Benín, Guinea, Senegal, Sierra Leona y Tanzania, en el continente africano.

Las estancias se desarrollarán en proyectos impulsados por 17 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), entre las que figuran entidades con una larga trayectoria en cooperación internacional. En esta edición se incorporan por primera vez al programa Conceyu de Solidaridá y Xusticia y Geólogos del Mundo, ampliando así la red de organizaciones participantes.

El proceso de selección constará de varias fases y comenzará con 40 horas de formación específica en cooperación al desarrollo, a las que seguirá una prueba práctica y una entrevista personal. Una vez seleccionadas, las personas participantes mantendrán sesiones individuales con la ONGD tutora, en las que recibirán orientación sobre los proyectos en los que se integrarán durante su experiencia como cooperantes voluntarias.

El programa Juventud Asturiana Cooperante se puso en marcha en 2017 y, a lo largo de las seis ediciones celebradas hasta la fecha, ha permitido la participación de 75 jóvenes en proyectos de cooperación internacional. Para la convocatoria de este año, el Principado ha destinado un presupuesto de 145.000 euros, lo que supone 69.000 euros más que en 2025.

Toda la información relativa a esta nueva edición puede consultarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y en la página web de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.