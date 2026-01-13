El análisis del sportinguista volador: Dubasin y Gaspar maquillan una goleada en la cuesta de enero”

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

El Sporting venía de empezar el año con derrota y, lejos de corregir el rumbo, volvió a mostrar su versión más irregular. La cuesta de enero se está haciendo especialmente dura para el equipo rojiblanco y Cádiz fue una nueva prueba de ello. Otra derrota más, esta vez ante un rival directo en la pelea por el playoff, con un 3-2 final que, leído sin contexto, podría parecer un partido parejo, pero que tiene varios matices y esconde demasiadas verdades incómodas.

El Sporting se fue 3-0 abajo y solo en los últimos minutos logró maquillar el resultado. Cierto es, que el Sporting tuvo más balón, más presencia ofensiva y más llegadas, pero también falló demasiado. Y, sobre todo, volvió a evidenciar su gran problema esta temporada, la defensa. Desorganización, falta de contundencia y errores graves que, ante rivales directos, se pagan caro. No fue un buen partido del Sporting y atrás empieza a dibujarse un panorama preocupante.

Los tres goles encajados volvieron a señalar con claridad a la zaga, y especialmente a Diego Sánchez, muy expuesto en el lateral izquierdo. En las tres acciones decisivas aparece en la imagen del gol, algo que inevitablemente lo coloca en el foco de las críticas. Es un nuevo capítulo en esta dinámica que parece repetirse entre los jugadores de Borja Jiménez. Hace unos meses fue Queipo quien cargó con ese peso y ahora le toca a Diego.

Y eso que Diego Sánchez era uno de los futbolistas que más expectativas había generado en Mareo en los últimos años. Pero muchos coincidimos en que su mejor versión ha sido como central. Ahí dejó partidos muy serios cuando tuvo continuidad, mientras que esta temporada, entre Garitano y Borja Jiménez, se ha insistido en colocarlo como lateral, una posición en la que ya son varios los encuentros en los que sale claramente señalado por su bajo nivel.

El club busca ahora un central para recomponer este problema estructural, aunque todo apunta a que la primera incorporación será un delantero. Mientras tanto, el Sporting sigue atrapado en esa irregularidad que define su curso, rachas buenas, rachas malas, partidos ilusionantes y otros desesperantes. Una temporada extraña en la que nunca sabes qué versión te vas a encontrar, ni si el equipo va a mirar hacia arriba o va a tener que empezar a preocuparse por lo de abajo.

En lo personal, este partido volvió a vivirse desde la distancia y en circunstancias poco ideales. Se jugó en viernes y, aunque en México era un buen horario para verlo, al ser día laboral se complicó todo. En mi caso, me tocó seguirlo por la radio, aterrizando en Miami. Del aeropuerto al hotel y ya en la habitación, pude escuchar el desarrollo del partido y después los análisis postpartido en distintas cadenas. No tuve ocasión de verlo en televisión, pero sí de confirmar cuáles están siendo los grandes problemas del Sporting esta temporada. Más tarde pude ver el resumen y los goles, y la sensación fue todavía más clara.

También aquí en México, entre la gente de la peña, muchos tuvieron que echar mano de la radio. Viernes a las dos de la tarde no es un horario sencillo para nadie y, una vez más, tocó vivir al Sporting a medias, pendiente del teléfono y de las narraciones.

La próxima semana el equipo jugará en León, en un partido que promete una gran mareona rojiblanca. Se esperan entre dos y tres mil sportinguistas en las gradas y era un desplazamiento al que le tenía muchas ganas, sobre todo por el ambiente que se va a vivir, pero una vez más este mes el destino no se ha puesto de mi lado para poder acompañar al Sporting. Ojalá pronto pueda volver a verlo en directo.

Ahora llega el momento de mirar al mercado y al banquillo. Ver qué refuerzos pueden llegar y si Borja Jiménez es capaz de darle una solución a una defensa que ha sido, sin rodeos, uno de los grandes fracasos de la temporada. A pesar de la llegada de dos centrales nuevos, el equipo no ha ganado solidez atrás. Y eso obliga a replantearse muchas cosas.

Quizá el camino pase por algo tan básico como empezar por no encajar. Por hacerse fuerte desde atrás y aprovechar la pólvora que hay arriba, que sigue siendo lo mejor que tiene este Sporting, aunque cada vez con menos efectivos. A la lesión de Gaspar Campos, que estará al menos un mes fuera, se suman las salidas de Caicedo y Cortés. Y el fondo de armario es el que es. En el banquillo ya solo quedan Amadou y Queipo.

Así está el Sporting en esta cuesta de enero, tras recibir seis goles en dos partidos, con resultados maquillados, sensaciones preocupantes y demasiadas incógnitas abiertas. Y con la esperanza, una vez más, de que los próximos pasos sean los correctos y a partir del partido de León la cuesta empiece a ir hacia abajo.