El Principado ofrece ayuda a los asturianos de Venezuela: “Son nuestros ojos sobre el terreno”

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha mantenido este martes un encuentro a distancia con los representantes de la colectividad asturiana en Venezuela para saber, tener información de primera mano sobre la realidad del país y ofrecer el apoyo de la Administración autonómica. “Son nuestros ojos sobre el terreno y un apoyo fundamental para detectar situaciones de necesidad, demandas de apoyo social o posibles actuaciones institucionales”, afirmó Llamedo después de dialogar con la delegación que encabezaban el presidente del Centro Asturiano de Caracas, José Miguel Pérez, y el máximo responsable de la Fundación Centro Asturiano de Caracas, Gumer Romano.

Asturias no se olvida de quienes viven fuera y mantiene una atención constante a la situación de su colectividad en el exterior, señala la Vicepresidenta, que destacó el “contacto permanente” que el Gobierno ha mantenido con su colonia en el país sudamericano desde la intervención militar de Estados Unidos y que tenía pendiente esta “oportunidad de vernos y hablar para analizar la situación”.

Sus interlocutores en la videoconferencia a tres bandas de este martes han valorado "positivamente”, añade, la preocupación del Principado por la comunidad y “las ayudas que concedemos a la población inmigrante. Recientemente se han otorgado 96 ayudas por valor de 100.000 euros para las personas que atraviesan dificultades y necesidades económicas en Venezuela” y a lo largo de la legislatura se ha destinado una suma próxima a los 700.000.

La número dos del Gobierno del Principado hizo partícipes a los asturvenezolanos de los incrementos que experimentarán en el presupuesto autonómico de 2026 tanto esas ayudas a emigrantes en situación de vulnerabilidad como las del programa “Añoranza”, la iniciativa que facilita el reencuentro con la tierra sufragando una estancia de diez días en Asturias a emigrantes mayores de 65 años que carezcan de medios económicos suficientes y lleven al menos quince años sin visitar la región.

Cuatro de los que participaron el año pasado procedían de Venezuela, destacó Llamedo, que también anticipó la conocida puesta en marcha de una línea de ayudas dotada con otros 100.000 euros para auxiliar económicamente a los expatriados mayores de 65 años que vivan o quieran acceder a una residencia de mayores y no se la puedan permitir. Estas subvenciones están especialmente enfocadas a los asturianos del exterior que residan en lugares, como algunos países latinoamericanos y entre ellos sobre todo Venezuela, donde el escudo social es débil o prácticamente inexistente.

En el encuentro con la colonia venezolana celebrado este martes han participado junto a la Vicepresidenta la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso.