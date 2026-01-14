Un día perfecto para subirse al metro sin pantalones (un asturiano y la celebración más absurda de Londres)

El profesor y ensayista ovetense Adrián Gordaliza reside en Londres y desde alli manda periódicamente sus reflexiones a "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Habitualmente firma la videocolumna "London Eye", el ojo de Londres. Hoy, en cambio, escribe una pequeña reseña sobre uno de los días más absurdos y peculiares que se viven en la capital británica: el día de ir sin pantalones en el metro.

Si el domingo 11 de enero usted estuvo en la estación de Leicester Square, en Londres, seguro que le sorprendió un tipo de pasajero: uno que no lleva pantalones y viaja en ropa interior como si no pasara nada.

Se trata de una muestra pública de humor absurdo perforativo que tuvo origen en Nueva York en 2002. En Londres se celebra desde 2009 y aunque tiene un aire festivo y desenfadado, no todos lo ven con buenos ojos. No parece tener ningún elemento reivindicativo ni está unido a ninguna demanda, solo la transgresión de no llevar pantalones.

Sin embargo, no todo vale. Hay algunas reglas no escritas que los participantes deben atender. Una es la de no llevar prendas demasiado reveladoras—después de todo se trata del transporte público en horario infantil—. La otra es actuar con total normalidad y seguir el viaje sin darle importancia—según algunos ahí está la gracia—.

Afortunadamente para los participantes, las temperaturas gélidas de los últimos días subieron hasta una máxima de 8 grados