La historia de Margarita, la asturiana que fue camionera en Canarias durante más de tres décadas y terminó siendo desahuciada del barco en el que vivía

La historia de Margarita no es una historia fácil. Prueba de ello es que ayer, a sus 71 años, fue desahuciada del velero en el que vivía desde hace más de cinco años en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Tras las imágenes del desalojo forzoso de Margarita que dieron la vuelta a España hay una dura historia que comienza con la muerte de su hijo en el año 2020, a causa de un cáncer. "Se quedó muy tocada con la pérdida", explican desde su entorno.

Margarita, asturiana afincada en Canarias desde hace más de 30 años, tiene familia en el Principado con la que no tiene relación. Durante sus años en las islas, la mujer trabajó como camionera. "Fue una de las pioneras, y era buena en su trabajo", explica Andrea Farah, que pertenece a la asociación Derecho al Techo y estos días la está ayudando.

Hace unos años, cuando a su hijo le diagnostican cáncer, Margaritase mudó a Fuerteventura para estar a su lado. Cuando su estado empeoró, su hijo fue trasladado a Las Palmas y ella no dudó en acompañarlo. Con su muerte, los problemas se agudizaron para Margarita y, aunque no se sabe mucho de los motivos que la llevaron esta situación, acabó viviendo en un barco en el Muelle Deportivo. Una decisión que generó un conflicto con los respobles del Puerto y ha terminado con su desalojo forzoso.

La Autoridad Portuaria explicó ayer que el "Claudine Estrea", que es como se llama la embarcación en la que vivía Margarita, no reúne las condiciones de seguridad necesarias para continuar atracado en el puerto. "Es un barco que no tiene ni mastil ni motor", explican desde la institución. "Se le hizo una prueba de motor a esta embarcación con ella delante y ella misma manifestó que este barco nunca ha tenido motor", aseguraron.

Jonathan Mesa, uno de los miembros de Derecho al Techo, explicó que este colectivo considera que este desahucio "es un síntoma más de la extensión de la crisis habitacional" y que "el Puerto está usando unos argumentos muy parecidos a los que se usan para expulsar a los vecinos de otros barrios, como en Guanarteme; un proceso especulativo que lo que busca es que aparezcan nuevos vecinos con mayor poder adquisitivo, es decir, una privatización".

Esa es también la opinión de Antonio Pérez, que habló en nombre de Mi barco, mi casa, y no solo negó que el "Claudine Estrea" tenga problemas de flotabilidad o suponga un riesgo para Margarita. Además, cuestionó la legalidad del desahucio porque, a su juicio, debía estar presente un representante judicial y la afectada debía estar acompañada de un abogado.

El desalojo

Ocho agentes de la Guardia Civil y tres de la Policía Portuaria sacaron a la fuerza a Margarita de su barco "Claudine Estrea", que fue retirado del Muelle Deportivo mientras decenas de personas se manifestaban junto al pantalán I. Con este desalojo forzoso, la Autoridad Portuaria culminó un expediente que, según explica, se inició en 2023.

Tras casi una hora de intentos de que abandonara de forma voluntaria el barco, varios guardias civiles accedieron a la embarcación y después reducir a una de las personas que ofrecía resistencia y sacarla del pantalán en volandas, sacaron a Margarita, que no dejaba de gritar que pararan el desahucio e, incluso, pidió que la dejaran morir allí. Fuera, fue atendida en una ambulancia y pese a que se resistía a acudir a un centro hospitalario, finalmente fue trasladada a un centro sanitario.

"Es una situación complicada"

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguró que dos trabajadoras de Bienestar Social estaban atendiendo a Margarita con el fin de ofrecerle "alojamiento temporal", después de que la Autoridad Portuaria les informara del desahucio. Margarita pasó la noche en un hostal del centro de las Palmas, pero desde Derecho al Techo están buscando una alternativa a largo plazo. "Es una situación complicada. Estamos tratando de juntar a varias mujeres mayores, como Margatrita, para buscar un piso alquiler, pero es muy complicado", explica Farah.

Según aseguran desde Derecho al Techo, Margarita quería ir esta mañana a un comisaría para poner una denuncia a los agentes encargados de su desahucio. Miembros de la organización se deplazaron esta mañana al barco para recuperar los objetos personales de Margarita, a la espera de ver qué pasa finalmente con el barco.