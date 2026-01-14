Koji Koji Moheji, el gaitero japonés que toca (casi) tan bien como Hevia

Nadie toca a la gaita los temas de Hevia como el propio Hevia. Pero el japonés Koji Koji Moheji no lo hace nada mal. Este es nombre artístico del gaitero nipón Kojima Yuki, que en las redes sociales protagoniza vídeos haciendo sus propias versiones de las composiciones del gaitero asturiano más internacional. Es casi un Hevia, pero desde Tokio. Así, se le puede ver interpretando temas tan conocidos como “Busindre Reel” o “Sobrepena”, que forman parte del ya legendario trabajo del gaiteru asturiano “Tierra de Nadie”, el LP editado en 1998 y que lo catapultó a los escenarios internacionales. Gracias a ese disco, Hevia logró el Multiplantinum Europe Award, que reciben los artistas que consiguen vender un millón de discos.

Koji Koji Moheji. / Youtube

Koji Koji no es Hevia, pero tampoco lo hace mal. Tiene una de las gaitas electrónicas con las que Hevia revolucionó el mundo de los gaiteros. El propio gaitero maliayés reconoce que el japonés “podría estar tranquilamente entre los diez mejores gaiteros de España”. Su vinculación con la música folk es potente, aunque se inclina más hacia Galicia. De hecho, ha participado en varios concursos relevantes en la vecina comunidad autónoma, entre ellos el festival de Ortigueira, y ha protagonizado actuaciones en la televisión autonómica gallega. En 2007 cumplió uno de sus sueños, peregrinar a Santiago, donde se presentó en bicicleta. Al llegar a los pies del Apóstol, tocó la gaita, tal y como había soñado largamente. Entonces, ante los medios, Kojima Yuki se presentaba como “gaitero diabolista”, pues combinaba la música del instrumento tradicional con un espectacular manejo del diábolo en sus actuaciones callejeras.

Koji Koji Moheji es un personaje singular. En realidad su instrumento principal es el órgano de manivela, el popular organillo. Protagoniza distintos eventos “por todo Japón” y también ofrece sesiones didácticas en escuelas. Toca un órgano de manivela de 27 notas, fabricado por Odin en Francia, que “destaca por aprovechar al máximo el sonido nítido que solo un órgano de llaves puede producir”, explica este músico en su página web. Y añade: “Al ser un instrumento tan raro, sus conciertos dan gran importancia a la primera impresión, como la que se produce al escucharlo por primera vez y el primer contacto con el instrumento”.

En 2021, asumió el reto de arreglar y crear libros para el Limonaire 1900, un gran instrumento musical automático del Salón de los Salones de Kiyosato. Los libros están compuestos por hojas perforada que al entrar en la máquina activan unas teclas u otras, creando la melodía. Koji Koji asegura que su web que “tras una exhaustiva investigación, se convirtió en la primera persona en Japón en crear con éxito un libro para este instrumento”. En abril de 2022, completó su primer órgano manual y comenzó a trabajar como organero manual.