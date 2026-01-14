Paco Cao en la nueva Nueva York: una Gran Manzana que se está "fagocitando" a sí misma

Paco Cao (Tudela Veguín, 1965) es uno de los artistas asturianos más inclasificables. No se aferra a ninguna disciplina concreta pero es fiel a su impulso creador, un "fuego vivo" que le acompaña desde la infancia, confiesa, y que lo tiene desde entonces "al borde del abismo". Desde 1994 reside en Nueva York.

-¿Qué recuerdo le queda de su infancia y juventud en Tudela Veguín?

-Tudela Veguín, en mi infancia, tenía algo de apocalíptico. La sirena de la fábrica bramaba furiosa como en los campos de concentración. El paso de trenes era incesante, así como el tránsito de camiones, que circulaban por calles llenas de baches cargados con mercancías altamente peligrosas. Las explosiones de la cantera que alimentaba la fábrica añadían otro matiz a esta sórdida sinfonía. La polución era atroz. Buena parte del año los tejanos estaban cubiertos de polvo blanco. Además, el hermoso río Nalón discurría dañado, ennegrecido por las explotaciones mineras. En el Club Cultural de Tudela Veguín presenté algunas de mis primeras exploraciones artísticas y disfruté de la adolescencia rodeado de un buen número de amigos. El Centro Cultural era un lugar autogestionado por un grupo de jóvenes de la localidad en el que pasaban muchas cosas. Me divertí mucho.

-¿Qué le hizo querer dedicarse al arte? ¿Hay otros artistas en su familia?

-Nada en particular. Si acaso un fuego, vivo desde la infancia, que no he conseguido sofocar y que me tiene al borde del abismo desde entonces. Me costó trabajo aceptar que aquello que hacía me había convertido en artista. En mi familia no hay ni ha habido artistas de ningún tipo.

-¿En qué momento se le quedó pequeña Asturias?

-Asturias nunca me ha quedado pequeña. Tiene el tamaño justo y necesario.

-Usted emigró a Nueva York hace más de 30 años. ¿Qué tipo de ciudad se encontró?

-En 1994 viajé como turista sin intención de quedarme, pero la ciudad me subyugó y decidí fijar mi residencia en ella. Me encontré con una ciudad tutelada por el alcalde Rudy Giuliani y su política de la “tolerancia cero”. Nueva York empezaba a salir de la violencia extrema padecida en décadas anteriores. La presencia de la población hispana era muy pujante. Fue precisamente el apego a esta comunidad lo que me ató a la ciudad.

-¿Fue la lengua una barrera?

-Nunca he sentido la menor fascinación por el inglés o la cultura anglófona. Cuando visité Nueva York por primera vez, apenas podía balbucear unas palabras en ese idioma. A mi primera entrevista profesional en Nueva York me acompañó mi amiga Amparo Fuertes, como intérprete y, con todo, conseguí sacar adelante el proyecto que estaba planteando: Rent-a-Body/Alquile un cuerpo. Nueva York, en términos lingüísticos, es muy generosa. Al haber población procedente de todas las partes del orbe, la gente procura entenderse.

-¿Es Nueva York una ciudad muy diferente hoy en día?

-Lo más obvio es la nueva situación política que conlleva la irrupción de Zohran Mamdani. Ello quiere decir que detrás hay un perfil de votante con una ideología distinta a la de hace 30 años. La incertidumbre es otro gran diferenciador del momento en el que vivimos. Si nos centramos en lo cortical, el cambio en la ciudad se puede detectar en la transformación urbanística. Algunos de los edificios más icónicos del Nueva York de "siempre" empiezan a quedar fagocitados por edificaciones recientes.

- Allí “hispano” ha sido sustituido por “latino”, ¿es sintomático?

-El uso del término latino es muy común. Muchas veces se utiliza como sinónimo de hispano, pero ha ganado la batalla en el sentido de que está asociado a un sentimiento liberador de pertenencia, mientras que el término hispano está connotado negativamente. Es un síntoma de que todo lo ligado a lo "español" en un sentido histórico no goza de buena reputación. Pero no podemos perder de vista que en España el término latino --con el mismo significado-- cada vez está más extendido.

- Su obra ha sido reseñada en numerosas publicaciones nacionales e internacionales, pero imagino que no es fácil ser profeta en su tierra.

-No me siento profeta en ninguna parte. He de puntualizar que la aparición en periódicos es cosa de viejos. Es una obviedad afirmar que el periódico tradicional se está extinguiendo y que las redes sociales lo están desplazando. La aparición en medios periodísticos supone, sobre todo, visibilidad. Para mí, es publicidad gratuita que agradezco enormemente y que reclamo cada vez que emito una nota de prensa. Aunque no han sido muchas mis participaciones en programas de televisión de gran alcance, cuando he tenido la oportunidad de acudir a grandes platós televisivos, he quedado muy satisfecho. El formato que ofrece la televisión es capaz de expandir la propia obra con mayor potencia que el periódico o la radio. De hecho, en la televisión uno puede explorar mejor los límites del arte.

- Usted es conocido por no ser fiel a ningún medio artístico, pero ¿hay algún tema que sea común en su obra?

-El uso del cuerpo propio y ajeno como instrumento fundamental de la obra ha marcado momentos importantes en mi trabajo, al igual que el interés por la burocracia, las relaciones contractuales y el tránsito fronterizo. Por otra parte, siempre he colocado al público entre los focos centrales de mi obra. Otro elemento que suele estar presente en mi trabajo es el borrado de los límites que separan la alta de la baja cultura, así como la ficción de la realidad.

- La división entre alta y baja cultura, ¿es cosa del pasado? Parece seguir funcionando en muchos niveles.

-Efectivamente, se trata de conceptos bien asentados y funcionales.

-¿Por qué cree que permanece la idea del arte como creación de cosas bellas?

-No creo que sea así. Por el contrario, tengo la sensación de que el artista contemporáneo está cada vez más alejado de esa noción. Otra cosa es que muchos artistas se enfrenten a asuntos esencialmente formales y tengan en consideración lo bello como parte consustancial de lo que hacen, pero la noción de belleza como elemento central ha salido del tablero de juego del mundo del arte hace mucho tiempo. Yo mismo he puesto en solfa la relación del arte con la belleza en el proyecto "Museum Beauty Contest". En cualquier caso, la belleza está ahí, se defiende sola, ya sea como canon o como contra canon. Y ahí seguirá, peleada o no con las derivas artísticas.

-Últimamente ha estado trabajando en Italia, ¿es su nueva residencia?

-Empecé a trabajar en Italia por primera vez en 2001, cuando tuve la oportunidad de lanzar un proyecto de largo recorrido que consistía en un concurso de parecidos patrocinado por el MAN de Nuoro, en Cerdeña. Desde entonces y hasta la fecha, he tenido ocasión de trabajar en otras partes de Italia, como Cagliari, Trento, Rovereto, Riva del Garda, Bari, Roma o Venecia. Mi incursión en la escena artística romana fue de las más intensas y productivas de mi vida. Del 2016 al 2023 produje cinco proyectos en colaboración con la Galleria Nazionale y otras instituciones, como el Parque Arqueológico de Ostia Antica, el Palazzo Barberini, el Museo Pietro Canonica, los Museos Capitolinos, la Galleria Borghese y Villa Giulia, así como las academias americana, española y rumana de Roma. Italia es el país que más me apasiona de todos los que conozco, tal vez por haber despertado en mí un gran interés a una edad muy temprana. La vida me ha concedido grandes regalos. Mi relación con Italia y su cultura es uno de ellos. En Nueva York tengo mi casa. Es donde mejor me concentro para gestar y alumbrar. Disfruto de mis amistades... Ahora bien, cuanto más estrecho mis lazos con el contexto italiano, más debilito las relaciones con la ciudad en la que tengo fijada mi residencia, de cuya escena artística me he ido distanciando poco a poco. Aunque todo es reversible.

-¿Cómo encuentra usted Asturias cuando regresa?

-Nunca he dejado de tener un contacto fluido y constante con Asturias, de tal manera que lo suyo sería decir que la encuentro tal y como la dejé. Soy un emigrante atípico. Vivo entre dos mundos.

-¿Qué proyectos tiene para el futuro?

-Estoy escribiendo un libro sobre asuntos fronterizos en relación con el proyecto "Injertos", que dio comienzo en Roma y está siendo replicado en Gijón. Por otro lado, estoy en la fase avanzada de la creación de la “Guida Fantastica Via Querinissima” en Venecia. Asimismo, hace tiempo que estoy recopilando información de cara a realizar un Tour de la Víctima en Nueva York.