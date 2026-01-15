El restaurante asturiano en Madrid que triunfa entre los actores españoles con cachopos, sidra y "manjares" de la tierrina

Pese a que en Asturias se diga aquello de que la sidra ya no sabe igual una vez que pasa el túnel del Negrón, España está llena de sidrerías. Un ejemplo de ello es Madrid. En la capital encontramos multitud de locales que tratan de ofrecer los sabores de Asturias en el exterior.

Aunque en su origen solían ser locales regentados por asturianos que habían salido del Principado. En la actualidad hay multitud de propuestas diferentes, algunas de las cuales lo que hacen es reinterpretar los clásicos asturianos o simplemente aprovechar el tirón que tiene el cachopo en los últimos años tanto dentro como fuera de Asturias. Pero ese no es el caso que nos ocupa.

El restaurante del que hablamos es Casa Asturias. Una sidrería que trata de conservar las esencias de Asturias en pleno centro de Madrid. Según detalla en su carta, además de sidra, el restaurante ofrece numerosos platos de la tierrina como fabada, cachopo o pote. El local, que se encuentra en el barrio de Lavapiés, se ha convertido en punto de reunión para mcuhos actores y famosos. "En pleno centro de Madrid, os esperamos para disfrutar de la sidra, el cachopo y los manjares de Asturias" aseguran en su página web.

El último ejemplo de su éxito puede verse en la foto que el actor Maxi Iglesias, conocido por su papel en "Física o Química", ha compartido en sus redes sociales. En la instantánea se puede ver a Maxi presumiendo de cena con los también actores Ibrahim Al Shami y Juanlu González. En el texto que acompaña a la imagen puede leerse "cachopeando rico", lo que da buena muestra del éxito del plato asturiano.

Otros rostros conocidos

En la página web y en las redes sociales de la sidrería puede verse el notable éxito que tiene entre las personas del mundillo del cine, la televisión y la música. En las fotos puede verse al actor y humorista Leo Harlem, al cantante Omar Montes, el actor Pepe Viyuela, la actriz Carmen Machi y el actor de "La casa de papel" Jaime Lorente, entre otros muchos.