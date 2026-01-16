La tecnológica asturiana Treelogic ya cotiza en Bolsa: "Entramos en una liga superior"

“Es un paso muy importante para nosotros. Supone entrar en una liga superior y lo afrontamos con mucha ilusión, pero también con una gran responsabilidad”. Con estas palabras definió el matemático entreguín Marcelino Cortina, consejero delegado de Treelogic, la histórica salida a bolsa de la compañía asturiana.

Este viernes, la empresa con sede en Oviedo se convirtió en la tercera tecnológica asturiana que cotiza en Bolsa. En cifras globales, Treelogic es ya la sexta empresa del Principado presente en los mercados de valores. La compañía cotiza en BME Growth, el mercado diseñado para pymes en crecimiento, junto a Asturiana de Laminados y Seresco. Por su parte, Izertis, Duro Felguera y General de Alquiler de Maquinaria (GAM) cotizan en el mercado continuo.

Cortina protagonizó a mediodía el tradicional toque de campana celebrado en la sede de la Bolsa de Madrid, acompañado por los accionistas de la compañía y por Juan Ramos Flames, consejero delegado de BME y Responsable de Mercados de BME. Al acto también asistió el consejero de Ciencia del Principado, Borja Sánchez, además de diversos empresarios. "La salida a bolsa de Treelogic es una noticia muy positiva. Estoy muy feliz de estar aquí, el éxito de esta compañía indica la importancia del sector tecnológico", destacó el Consejero.

Marcelino Cortina y Borja Sánchez, en la Bolsa / LNE

“Este momento marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento y expansión, apoyada por la entrada de nuevos inversores y por todas las herramientas financieras que nos ofrece el hecho de ser una empresa cotizada”, indicó Cortina, que en su discurso recordó los inicios de la compañía y los suyos propios. "Quiero que os pongáis en la cabeza de un niño que vivía en el corazón de la Cuenca Minera (El Entrego). Hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de mineros. Todo el mundo esperaba que estudiase Ingeniería de Minas, pero el niño cambió de paso y estudió Matemáticas", aseguró.

"Treelogic empezó como una aventura entre amigos que querían hacer proyectos de informática. Hoy empezamos una nueva vida", indicó, visiblemente orgulloso, Cortina, el hombre del día. El consejero delegado de Treelogic dejó además la anécdota de la mañana al efectuar el tradicional toque de campana: tiró con demasiada fuerza y arrancó la cuerda, quedándosela en la mano y provocando las risas cómplices de los asistentes.

Fotografía de socios y accionistas de Treelogic. De izquierda a derecha, Pablo Piñera, (socio y director financiera), Rebeca Marciel (consejera independiente), Javier Rivela (socio y consejero delegado de Pangaea), Nacho Arganza (socio), Marcelino Cortina (ceo), Enrique Berdayes (socio, presidente del consejo y director de operaciones), Noelia (consejera independiente), Ignacio Morate (socio y director de recursos humanos) y Antonio Rivela (socio) / LNE

Una tecnológica con raíces y proyección

Treelogic es el nombre comercial de la compañía, ya que ahora es Tree Technology, fundada en 2018, la que da continuidad a la marca Treelogic, presente en el mercado desde 1996. La empresa cuenta con 110 trabajadores, sede social en Oviedo y centros de trabajo en Madrid.

Está especializada en big data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías de la salud. En este último ámbito destaca su software de triaje de Urgencias, implantado en numerosos hospitales públicos y privados de España. Además, la compañía tiene una fuerte presencia en proyectos de I+D.

La salida a Bolsa, ya una realidad, comenzó a gestarse a principios de 2025, cuando los accionistas pusieron la operación sobre la mesa. “A partir de ahí empezamos a trabajarla con convicción, porque confiábamos en el valor de la compañía como empresa innovadora y bien posicionada en sectores tecnológicos clave”, explica Cortina.

Con esta base, se puso en marcha un proceso de ampliación de capital que culminó con la salida a Bolsa y que se cerró con éxito a principios de diciembre de 2025.

Nuevos retos y estrategia de crecimiento

“El foco estará en crecer en nuestros ámbitos estratégicos: reforzar nuestra expansión en América Latina en el área de eHealth (salud), consolidar nuestro posicionamiento en ciberseguridad, donde somos un actor emergente, y seguir impulsando el área de inteligencia artificial, en la que ya contamos con un prestigio consolidado tras años de trabajo”, señala el consejero delegado.

Cortina mostró además su orgullo por el camino recorrido: “Somos una empresa nacida en Asturias y creemos que podemos ser un referente. Nuestra historia es de mucho esfuerzo y de una apuesta muy decidida por la innovación. Creemos que podemos ser ejemplo de que la innovación no solo no está reñida con los buenos resultados, sino que los fomenta”.

El directivo también ofreció su visión sobre el contexto económico regional. “En Asturias se van dando las condiciones para que triunfe ese gran cambio de paradigma que desde hace años, si no decenios, se persigue. Hoy la tecnología forma parte de manera muy clara del PIB asturiano y, además, está actuando como catalizador del crecimiento y la expansión de otros sectores empresariales”, afirmó.

A su juicio, no es casual que el sector de la defensa, de carácter industrial pero fuertemente ligado a las nuevas tecnologías, haya puesto el foco en la región. “Aún queda bastante por hacer, pero los mimbres parecen estar ahí. Asturias ha sobrevivido, aunque con costes, a grandes reconversiones industriales —minería, siderurgia o astilleros— y ahora está en el buen camino para sacudirse la dependencia económica y despegar. Falta recorrido, pero los indicadores económicos apuntan en la buena dirección”, enfatizó Cortina, que además de dirigir la empresa es conocido por su afición a la novela negra.

En el acto también intervino Enrique Verdayes, presidente del consejo de accionistas, que dio las gracias a los inversores por su "confianza". Juan Ramón Flames, de BME, dijo que la bolsa comenzaba 2026 "de la mejor manera posible", dando de este modo la bienvenida a Treelogic, la primera que se incorpora al mercado en este año, y recordó una frase de Jovellanos. "Donde no se fomenta la industria y la tecnología, el capital huye y la escasez se perpetúa", destacó, antes de hacer entrega de dos placas conmemorativas.

Recientemente, la compañía presentó los resultados correspondientes al primer semestre de 2025. Treelogic incrementó un 8,5% sus ingresos respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 3,8 millones de euros. Este crecimiento se apoya especialmente en la evolución positiva de sus líneas de negocio estratégicas, con la ciberseguridad creciendo un 13%.

Las acciones de Treelogic comenzaron a cotizar bajo el ticker (identificador) TRTK. Cada acción se pagaba a tres euros, tras una subida del 20% justo después de su salida a Bolsa. En el acto estuvieron empresarios y directivos, como Guillemo Caballero (Mirling Europe) o Jorge Esteban (ceo de la consultora Loreste), entre otros.