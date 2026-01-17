Bienvenidos al primer desfile del Día contra América en Asturias: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana hablaremos otra vez sobre el nuevo modelo de financiación de las autonomías que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aplicar, en el que Cataluña sale claramente beneficiada y, según sus detractores, queda en el aire el principio de solidaridad entre las distintas regiones que componen España. Hablaremos también de la huelga de médicos, de la polémica que se ha abierto por la prohibición de jugar al balón en el patio de un colegio de Siero y, sobre todo, del malestar que está generando en el campo asturiano el acuerdo entre la UE y Mercosur, que según los campesinos asturianos dañará las producciones regionales con la llegada de nuevos alimentos de Latinoamérica. Por eso salieron el viernes a la calle en Oviedo con sus tractores. Casi en el mismo escenario donde se celebra cada año el desfile del Día de América en Asturias tuvo lugar, curiosamente, el primer desfile del Día Contra América en Asturias. Los tiempos están cambiando.
