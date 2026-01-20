El análisis del sportinguista volador: un Sporting resolutivo gracias a GOD pero corto de efectivos

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

León amaneció teñido de rojiblanco. Más de 2.000 sportinguistas en el Reino de León y muchos más que se quedaron fuera invadieron la ciudad en una de esas mareonas que hacen grande a este club, incluso lejos de El Molinón. León fue del Sporting. Y el Sporting respondió con una victoria necesaria. 4-2 ante una Cultural Leonesa que fue mejor durante muchos tramos, pero que se topó con un Sporting tremendamente efectivo.

El partido empezó mal, como tantas veces esta temporada. Al minuto 10, la Cultural se adelantaba aprovechando, una vez más, la fragilidad defensiva rojiblanca. Pero hoy el Sporting tuvo algo que otras semanas no, reacción. Dos minutos después llegó el empate y, apenas cinco minutos más tarde, el marcador ya había dado la vuelta. Antes del descanso, el 3-1 daba una tranquilidad que no reflejaba del todo lo que se veía sobre el césped.

Porque si alguien llevó el peso del partido fue la Cultural. Balón, llegadas, centros constantes al área y sensación permanente de peligro. El segundo tiempo fue casi un monólogo local. Al Sporting le costaba salir, acumulaba demasiados minutos defendiendo y parecía cuestión de tiempo que llegara el 3-2. Y llegó, al minuto 60.

Pero de nuevo apareció esa eficacia quirúrgica que hoy marcó la diferencia. Dos minutos después, tras una falta fuera del área, una jugada ensayada y un remate espectacular de Pablo Vázquez pusieron el 4-2 y devolvieron la calma. A partir de ahí, la Cultural lo siguió intentando, tuvo ocasiones, pero el Sporting supo gestionar mejor el tramo final gracias a esa ventaja de dos goles.

Los números explican mucho, cinco tiros a portería, cuatro goles. Doblete y asistencia de Juan Ferney Otero, otro tanto de Dubasin y una sensación clara de que, arriba, este Sporting tiene pólvora. El problema sigue estando atrás. La Cultural remató demasiado y con demasiada facilidad. Cada balón al área fue una amenaza y la defensa continúa siendo el gran debe del equipo.

El Sporting sobrevive ofensivamente gracias al tridente (God) Gelabert-Otero–Dubasin, pero está corto de efectivos. Como llegue una lesión, el equipo puede temblar. De ahí la necesidad de reforzar el ataque, aunque paradójicamente sea atrás donde más nombres hay y más dudas se generan. Borja Jiménez tendrá mucho trabajo si no llega un fichaje que dé seguridad defensiva.

Desde lo personal, era un partido que tenía muchas ganas de vivir en directo. Esta semana me tocó volar a Madrid, pero no pude quedarme el fin de semana y me tocó verlo desde México, sábado a las nueve y cuarto de la mañana, partido de sofá y manta. Aun así, llegaron los vídeos, las fotos, el cortejo al estadio y el orgullo de ver otra vez a la mareona hacerse notar. Tres meses sin ver al Sporting se hacen largos.

Se corta la mala racha de enero y se empieza la segunda vuelta con victoria. Ahora llega un partido trampa en El Molinón ante el Mirandés, de esos que siempre se atragantan. Si este Sporting es capaz de encadenar tres o cuatro victorias, mirará hacia arriba. Si persisten los problemas atrás y la irregularidad, será otra temporada perdida. El tiempo dirá para qué está este Sporting… y ojalá me toque vivirlo pronto, otra vez, desde la grada.