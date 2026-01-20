Irma Álvarez-Laviada "pinta" la propia pintura usando un microscopio: la sugerente obra de la artista asturiana en la exposición "Morfogénesis" de Madrid

La pintura, la propia materia con la que se pinta, se puede convertir en una obra gráfica. Este es el salto que da la artista asturiana Irma Laviada (Gijón, 1978) en la obra que presenta dentro de la exposición "Morfogénesis" que tiene lugar estos días en Madrid, organizada por la Fundación Ankaria con los proyectos premiados en los cinco primeros años del Premio Ankaria Photo. Álvarez-Laviada fue distinguida con el segundo premio Ankaria Photo en 2022 por su obra "Myse en abyme", un proyecto que explora nuevas vías expresivas para la fotografía no documental a través de la técnica de la microscopía aplicada al estudio de obras pictóricas históricas.

El trabajo consiste en la extracción de muestras de distintas pinturas para su posterior análisis y fotografía mediante microscopio, una metodología habitualmente empleada en procesos de conservación y restauración. De la propia materia pictórica surge entonces una nueva "pintura". A partir de este procedimiento, la artista propone una reflexión visual en la que, según sostiene, “el análisis químico restituye la dimensión física de los trabajos originales a la vez que aporta una nueva dimensión a las obras”. Las piezas sobre las que se articula el proyecto desarrollado por Álvarez-Laviana incluyen La Flagelación (siglo XVII), atribuida a Juan Sánchez Cotán; La Coronación de la Virgen (siglo XVII), de Antonio Lanchares; Oración en el huerto (siglo XVII), atribuida a Juan Sánchez Cotán, y Calvario (siglo XVII), de Antonio Lanchares.

La obra presentada en "Morfogénesis" se encuadra dentro de la exploración que esta creadora asturiana, uan de las más dotadas de su generación, hace sobre los propios materiales que se utilizan en el proceso artístico como los marcos de los cuadros o los bastidores sobre los que se tensan los lienzos.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo día 7 de febrero en el Espacio Argén de Madrid (calle Cuevas, 24) y presenta un total de 40 imágenes correspondientes a los trabajos galardonados de Mayra Martell, Jon Gorospe, Linarejos Moreno, Irma Álvarez-Laviada, María María Acha-Kutscher, Cecilia de Val, Antonio Guerra y José Quintanilla.

La obra de Irma Álvarez-Laviada en "Morfogénesis". / 5

Sobreabundancia iconográfica

La exposición se presenta bajo el título "Morfogénesis" como metáfora conceptual de la formación de nuevas maneras de ver, representar y construir la realidad en un contexto marcado por Internet y las redes sociales. El comisario del premio y de la muestra, Sema D’Acosta, subraya que “vivimos en un contexto de crisis general donde se ha acelerado la producción y el consumo online, dando lugar a una sobreabundancia iconográfica y a una acumulación de estímulos superficiales”. Frente a ello, destaca que los proyectos premiados “apuestan por la investigación, el análisis y la reflexión”.

En esta misma línea, D’Acosta señala que “en apenas dos décadas ha cambiado el paradigma de la mirada. La fotografía se ha convertido en un lenguaje distinto, con una sintaxis mucho más flexible y heterogénea”, y pone en valor el Premio Ankaria Photo por “ajustarse al espíritu de nuestro tiempo y explorar este fértil territorio visual”.

Exposición Morfogénesis en Espacio Argén de Madrid. / .

El premio y la fundación

Instituido en 2021, el Premio Ankaria Photo se centra en la fotografía del siglo XXI, poniendo el foco en propuestas que se alejan del enfoque documental tradicional y exploran nuevas vías expresivas. En sus cinco primeras ediciones ha recibido más de 600 proyectos procedentes de todo el mundo, consolidándose como una referencia a escala nacional e internacional. La Fundación Ankaria surge en 2009 como iniciativa del empresario y coleccionista de arte Javier Rosón, con el propósito de convertirse en una plataforma de pensamiento y actividades dentro de los campos relevantes en el momento actual: por un lado, la reflexión en torno a la política y su influencia determinante en el conjunto de áreas queconforman la sociedad, y por otro, la promoción de la cultura en general, y en particular del arte contemporáneo, como manifestación y medida del grado de sensibilidad, civilización y desarrollo de las sociedades. Actualmente, preside la Fundación Ricardo Martí Fluxá.