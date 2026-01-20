Mataró dedica una exposición a la pintora asturiana Mónica Dixon: arquitecturas de "no lugares" hechas de luz, soledad y silencio

La pintora ovetense Mónica Dixon inaugura el próximo viernes, día 23 de enero, en Mataró la exposición titulada “Space, shape and colour”. La muestra tendrá lugar en la delegación del Maresme del Colegio de Arquitectura Técnica de Barcelona (CATEB). La obra de Dixon tiene mucho de arquitectónico en el sentido de que una de sus líneas de trabajo son los sugerentes y desnudos interiores que pinta con maestría. La otra vertiente de sus obras con sus características casa solitarias, construcciones imaginarias inspiradas en la arquitectura de Nueva Jersey, donde nació en 1971 esta hija de una asturiana y un estadounidense.

Con la muestra en Mataró, Dixon inaugura la temporada en la sala del CATEB. La pintora asturiana ha encontrado en Barcelona una muy buena acogida para su trabajo creador. Fue la ganadora del VII Premio de Pintura Torres García-Ciudad de Mataró en 2017. Y, de hecho, la obra ganadora, que lleva por título «Two Scapes», se expondrá, de forma excepcional, en la sala de exposiciones del CATEB gracias al apoyo del Museo de Mataró.

En el texto que acompaña la exposición, Dixon explica que “el espacio, la luz, la soledad y el silencio definen el trabajo que he desarrollado en los últimos años”. Añade que su interés personal “por esta relación me lleva a explorar estos espacios vacíos, o no tan vacíos, arquitecturas luminosas que se hacen transitables por la mirada. Espacios sin identidad, construidos únicamente a partir de la luz y la sombra”. Esos «no lugares», dice la creadora asturiana “se han convertido hoy en algo habitual en la sociedad contemporánea. Siempre estoy en busca de nuevas atmósferas a través de la luz y el espacio. Son la base de mi trabajo y lo que me impulsa a seguir creando”.