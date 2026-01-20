Mataró dedica una exposición a la pintora asturiana Mónica Dixon: arquitecturas de "no lugares" hechas de luz, soledad y silencio
Dixon mostrará su obra en la delegación del Maresme de Colegio de Arquitectura Técnica de Barcelona a partir del próximo 23 de enero
La pintora ovetense Mónica Dixon inaugura el próximo viernes, día 23 de enero, en Mataró la exposición titulada “Space, shape and colour”. La muestra tendrá lugar en la delegación del Maresme del Colegio de Arquitectura Técnica de Barcelona (CATEB). La obra de Dixon tiene mucho de arquitectónico en el sentido de que una de sus líneas de trabajo son los sugerentes y desnudos interiores que pinta con maestría. La otra vertiente de sus obras con sus características casa solitarias, construcciones imaginarias inspiradas en la arquitectura de Nueva Jersey, donde nació en 1971 esta hija de una asturiana y un estadounidense.
Con la muestra en Mataró, Dixon inaugura la temporada en la sala del CATEB. La pintora asturiana ha encontrado en Barcelona una muy buena acogida para su trabajo creador. Fue la ganadora del VII Premio de Pintura Torres García-Ciudad de Mataró en 2017. Y, de hecho, la obra ganadora, que lleva por título «Two Scapes», se expondrá, de forma excepcional, en la sala de exposiciones del CATEB gracias al apoyo del Museo de Mataró.
En el texto que acompaña la exposición, Dixon explica que “el espacio, la luz, la soledad y el silencio definen el trabajo que he desarrollado en los últimos años”. Añade que su interés personal “por esta relación me lleva a explorar estos espacios vacíos, o no tan vacíos, arquitecturas luminosas que se hacen transitables por la mirada. Espacios sin identidad, construidos únicamente a partir de la luz y la sombra”. Esos «no lugares», dice la creadora asturiana “se han convertido hoy en algo habitual en la sociedad contemporánea. Siempre estoy en busca de nuevas atmósferas a través de la luz y el espacio. Son la base de mi trabajo y lo que me impulsa a seguir creando”.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas