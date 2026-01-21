Hugo Fontela expone en Madrid con referencias inevitables al norte: "Una vuelta al origen mismo de la pintura"

Hugo Fontela (Grado, 1986), inaugura mañana exposición en Madrid. Se estrena en Espacio Valverde con "El lirio y la siega", una individual que se presenta como "una vuelta al origen mismo de la pintura, retomando la naturaleza de su norte natal como territorio para profundizar en las posibilidades del medio" y en la que se percibe cierta fascinación por las flores, los jardines, los prados, el verde de su niñez y su primera juventud. Ese es el territorio en el que el pintor asturiano acostumbra a salir a la búsqueda de la esencia de la pintura.

En esta ocasión el artista moscón, asentado en Madrid desde hace años y poseedor, entre otros premios, del BMW de Pintura y el Princesa de Girona de las Artes, ha seleccionado "papeles y lienzos, en igualdad de condiciones", que constituyen "obras independiente y no bocetos preliminares, como cabría pensar. En el papel la libertad y el grafismo son mayores, más frescos quizás. Los lienzos son la pintura desgarrada, dura, seria, y eso pese a tratar un tema de naturaleza cuya fuerza radica precisamente en su levedad y su alegría, como es el lirio".

Obra que Hugo Fontela presenta en la exposición "El lirio y la siega". / LNE

"Deslumbrado"

Fontela explica que pinta "de forma natural" desde la adolescencia, así que esta nueva entrega creativa "es una continuación de la misma manera de entender la pintura. Son obras más libres, más sensuales y, desde luego, nacen de un deslumbramiento por la naturaleza evidente".

Obra que Hugo Fontela presenta en la exposición "El lirio y la siega". / LNE

"Lo que me interesa en estas pinturas es la forma, buscar la esencia de la pintura a través de la forma, pero con la novedad del color, que de alguna manera perfila o acoge esa forma. Es una pintura más abstracta pero a la vez muy arraigada en lo terrenal, continuación de algún modo de lo que presentó la Universidad de Oviedo hace dos años", detalla.

Las referencias al norte son inevitables en su obra, también en "El lirio y la siega": "Una mata de lirios en medio de un prado, entremezclándose con la hierba, con el agua. El prado segado, entre la hierba las flores cortadas, es todo Asturias. Son pinturas de mi casa".

En la presentación de esta nueva exposición Hugo Fontela cita al escritor y diseñador de jardines Umberto Pasti, que se refiere los lirios como a "los estandartes de clanes de niños con dientes de lobo. Estandartes de jóvenes predicadores febriles. Flabelas de brujas neoplatónicas vestidas con sedas nazaríes acompañadas de sus amantes infantiles".

Obra que Hugo Fontela presenta en la exposición "El lirio y la siega". / LNE

Fontela se formó y dio sus primeros pasos en el arte en Asturias, se mudó luego a Nueva York, donde vivió durante una década trabajando bajo la influencia del arte de posguerra estadounidense. Durante ese tiempo viajó a Florida, México, Río de Janeiro, Puerto Rico y esos viajes articularon sus primeros ciclos pictóricos de gran formato: "Nowhere Island" y "The River".

Mañana presenta sus nuevas obras en Espacio Valverde. Allí permanecerán hasta el próximo mes de marzo. Luego, su próxima parada, será la feria internacional de arte Arco, de la mano también de Espacio Valverde.