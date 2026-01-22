El alcalde de Oviedo, protagonista en Fitur: esquiva el protocolo, habla con los Reyes y se saca una fotografía

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, dejó esta mañana la anécdota del día en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) durante la inauguración oficial presidida por los Reyes Felipe VI y doña Letizia.

El regidor asturiano se saltó el calculado protocolo de la Casa Real para hablar durante unos breves minutos con los monarcas y pudo sacarse una fotografía con ellos cerca del stand de Oviedo. “Les quiero mucho, son unas grandes personas”, explicó el alcalde.

Los Reyes llegaron a Ifema (Madrid), donde se celebra estos días Fitur, acompañados por Jordi Hereu, ministro de Industria; José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, y Jesús Núñez, presidente de la Universidad Alfonso X El Sabio, entre muchos otros cargos políticos, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital española.

La Casa Real llevaba todo medido al milímetro. Nada más llegar al pabellón 9, los Reyes realizaron un saludo oficial con los responsables de Turismo de cada comunidad. Felipe VI y Letizia saludaron primero a Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado y la primera en la fila. Después siguieron el trayecto por los pasillos, aunque solo tenían un par de paradas programadas: Euskadi y Melilla. Es la forma habitual de proceder de los monarcas, ya que detenerse en cada espacio sería inviable por falta de tiempo y el recorrido va cambiando cada año.

Felipe VI y Letizia pasaron después por delante del stand de Asturias, aunque sin detenerse, y continuaron su recorrido. Pasaron cerca del de Oviedo y fue entonces cuando Canteli, en primera fila, aprovechó para acercarse a los monarcas. Estableció contacto visual con Letizia y rápidamente se saltó el protocolo para saludarles y hablar con ellos durante un breve instante. En ese momento, organizó una fotografía.

"Les dije que tenían que sacarse una foto", dice Canteli

Los Reyes también saludaron a la esposa de Canteli, Marta Suárez, y a varios concejales. “Tenía aquí a mi gente y les dije que tenían que sacarse una foto con nosotros”, indicó el alcalde. El equipo del regidor entregó además a la Casa Real una bolsa de Oviedo con varios obsequios, entre ellos bombones y una corbata. “Con la Reina tengo muy buena relación y admiro mucho a los dos”, destacó Canteli.