Crónica del primer día de Asturias en Fitur: "Respeturismo" para luchar contra la masificación

Defender el turismo rural, apostar por visitantes de calidad para alejar el riesgo de la masificación y vender a Asturias como un destino atractivo durante todo el año y no solo en temporada alta. Son los pilares que la región expone esta semana, y desde ayer, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Ifema (Madrid) y en la que pone todas las miradas el sector turístico internacional. Asturias ha querido conmemorar el 40 aniversario del nacimiento del turismo rural a nivel nacional, que tuvo lugar en Taramundi, con la apertura de La Rectoral, establecimiento que continúa en activo.

"Queremos crecer, pero queremos crecer mejor", resumió ayer Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, que tiene las competencias de Turismo. La presente edición de Fitur está siendo bastante atípica, marcada por el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Ayer no se realizó la habitual presentación del stand de Asturias, ubicado en el pabellón 9, junto al espacio de Oviedo. Al igual que otros actos institucionales, la presentación fue cancelada por respeto a las víctimas mortales del siniestro ferroviario y se realizó un minuto de silencio. La actividad en el pabellón asturiano comenzó al mediodía con la presentación de la campaña turística del Principado, a cargo de Tatiana González, técnica de Turismo. El lema elegido, "Asturias te espera", enlaza con el concepto de "respeturismo", una palabra que el Gobierno regional utiliza en Fitur para definir su modelo turístico. "Queremos un turismo respetuoso, con valores. Queremos crecer de una forma ordenada, sin perder nuestra identidad", explicó González. Esta estrategia se enmarca en el debate sobre la masificación turística a nivel nacional, un fenómeno que, aunque en menor medida, empieza a notarse también en Asturias, especialmente desde la pandemia. Para anticiparse, el Principado impulsa medidas preventivas y recomendaciones dirigidas tanto a visitantes como a administraciones locales. En este contexto se presentó un decálogo de valores que define el tipo de turismo y viajero que se quiere atraer: previsión, sostenibilidad, paciencia, empatía, curiosidad, compromiso, sensatez, cercanía, responsabilidad y positividad.

Gimena Llamedo siguió la presentación desde primera fila, acompañada inicialmente por Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, (llegó acompañado de Enno Drofenik, embajador de Austria y tuvo que abandonar el acto para asistir a otro compromiso institucional) y dio varias claves sobre el rumbo del turismo. La vicepresidenta destacó los buenos datos de desestacionalización (turismo no solo en temporada alta), que indican que el 55% de los visitantes llegan en temporada baja y que, además, la región crea empleo turístico en todos los concejos.

"No queremos que vengan solo a pasar unos días, sino a empaparse de lo que es Asturias, a cuidarla y a vivir una experiencia. ¿Queremos crecer? Sí, pero queremos crecer mejor", aseguró. También habló sobre la importancia de la España verde (marca turística del norte de España), que coordinará desde este año Asturias. La Vicepresidenta avanzó además que saldrán a la venta 9.300 bonos de turismo rural desde el 2 de febrero, que tienen una inversión de 700.000 euros por parte del Principado.

Noticias relacionadas

Llamedo, además, pasó revista a la tasa turística, recordó que será "voluntaria" para los ayuntamientos y se reunió con miembros de Galicia, que ya tiene una, y Euskadi, que la tramita. La vicepresidenta, que no aclaró si el impuesto tendrá carácter finalista y si estará listo este verano, también avanzó que el nuevo decreto que regulará las viviendas de uso turístico llegará la próxima semana al Consejo de Gobierno.