Javier Martínez, de Otea, debuta en Fitur y pide "unir recursos turísticos"

Javier Martínez, presidente de la patronal turística Otea, debutó ayer como máximo responsable del sector asturiano en Fitur con una intervención en el pabellón de Asturias donde destacó el potencial de la región y agradeció al Principado "su colaboración y cercanía". El gijonés, acompañado por Fernando Corral, vicepresidente y también por José Luis Álvarez Almeida, al que sustituyó en el cargo, al ser nombrado este presidente de la patronal nacional, explicó que las pretensiones de los turistas están cambiando. "El objetivo es huir de las grandes concentraciones de turismo y buscar visitantes en otras épocas. Es una forma de trabajar todo el año. Asturias tiene recursos suficiente para permitírselo, porque el paisaje y la gastronomía son de nuestras principales banderas, que nada tiene que ver con la masificación", indicó. "Hoy el viajero ya no busca únicamente destinos; busca vivencias. Busca sentir, probar, caminar, escuchar, compartir. Y en ese nuevo mapa del turismo, Asturias juega con ventaja. Somos un territorio pequeño en tamaño, pero enorme en diversidad. En pocos kilómetros puedes pasar del mar a la montaña, de una sidrería a una casa rural, de una fiesta popular a un silencio que vale oro. Y eso es nuestro mayor valor", incidió Martínez. "Uno de nuestros grandes retos es claro: desestacionalizar". El presidente de Otea anunció una nueva web, "Escapada Asturias", que buscará "ordenar, conectar y contar bien todo lo que Asturias ofrece", aseguró.

Martínez incidió en las nuevas estrategias por las que debe apostar el sector. "La clave está en conectar los recursos. Unir paisaje, cultura, eventos, gastronomía, sidra y servicios en una sola propuesta y convertir cada recurso en una experiencia completa", destacó. el gijonés.

"En invierno, no hablamos solo de nieve: hablamos de esquí, sí, pero también de una buena mesa y una sidrería al final del día. En otoño, la berrea se transforma en una vivencia turística que puede que une naturaleza, senderismo y gastronomía. En nuestras ciudades, eventos como el Festival Aéreo de Gijón o el Desarme en Oviedo demuestran cómo una cita cultural o gastronómica puede dinamizar todo un destino", finalizó el presidente de Otea.