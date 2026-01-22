Pasaba por Fitur: Tomas Flores, pionero del turismo

"¿El turismo? Hablar de un turista en aquellos tiempos era hablar de alguien exótico. El norte de España era un desierto". Lo comentaba ayer Tomás Flores, que fue director general de Turismo (1984-1989) durante la etapa de Pedro de Silva como presidente del Principado y es considerado uno de los pioneros del turismo rural.

Flores, participó ayer en la feria en una mesa redonda de ese ámbito junto a Eduardo Lastra, exalcalde de Taramundi; Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, y César Villabrille, actual regidor de la citada localidad.

El gijonés tuvo un papel muy activo en la puesta en marcha de La Rectoral, establecimiento hotelero de Taramundi, abierto en 1986 y el primero en España de turismo rural. "En los ochenta Asturias vivía una crisis económica brutal y también de autoestima. Abrir las puertas al turismo en aquella época era raro. Incluso había gente que no lo entendía. Nos costó, pero apostamos por emprender y demostrar que Asturias tenía futuro en el campo del turismo", indicó.

Flores tenía razón, porque hoy Asturias es uno de los principales destinos nacionales y prácticamente cada año crece en visitantes, especialmente en el turismo rural. "Hace décadas, lo que hacían otras comunidades era copiar el modelo de sol y playa. Incluso en el norte hubo algunas actuaciones muy desgraciadas en playas muy destacadas, siguiendo ese formato de apartamentos pegados a la arena. En Asturias apostamos por otro modelo, que creo que es el adecuado". Flores ve en el turismo actual una gran oportunidad y, aunque no cree que la región corra el riesgo de masificarse, sí pide "reflexionar, porque Asturias puede ser un laboratorio maravilloso". También da otra clave: "Puede haber nuevas oportunidades en el mundo rural, pero, sobre todo, se deben corregir las aglomeraciones que pueden darse en las ciudades, el exceso de viviendas turísticas y las concentraciones en verano". Queda dicho.