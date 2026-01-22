El presidente de Indra visita el stand de Asturias en Fitur y agradece la actitud del Gobierno asturiano tras su proyecto para los antiguos talleres de Duro Felguera

El presidente de la multinacional tecnológica Indra, Ángel Escribano, estuvo hoy de visita en el stand de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Indra adquirió el pasado mes de julio el Tallerón, el antiguo taller de calderería pesada de Duro Felguera (Gijón), para convertirlo en el centro neurálgico de su nueva división de vehículos militares, Indra Land Vehicles, con una inversión de 43 millones de euros.

En menos de medio año, las instalaciones ya están operativas y en ellas ya se pueden fabricar vehículos militares porque Indra ya ha obtenido la rigurosa licencia industrial de armamento. La compañía prevé llegar el año que viene a 850 trabajadores.

La visita de Escribano, que tiene una gran relación con el Gobierno asturiano, no estaba agendada ni programada. Fue Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, el que coincidió con Escribano en Fitur y se aproximó con él al espacio de Asturias, que en ese momento albergaba una presentación de conectividad aérea.

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, estuvo hablando con Escribano durante unos minutos, así como Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, y David González, director de la agencia Sekuens. Paniceres también estuvo en ese breve aparte. Escribano habló con los miembros del Gobierno del buen momento de Asturias, tuvo buenas palabras hacia la Cámara de Comercio y agradeció la actitud del Ejecutivo.

Lo hizo en un momento clave para la industria de defensa, semanas después de que Santa Bárbara anunciase el recurso ante la justicia por el préstamo concedido por el Gobierno central.