Así es el stand (muy digital) de Asturias en Fitur: con chigre virtual y paneles interactivos
Cuarenta personas trabajarán hasta el domingo en el pabellón asturiano
X. F.
Paneles digitales, un chigre en realidad virtual, mapas interactivos… El stand de Asturias en Fitur, que ocupa unos 1.000 metros cuadrados, luce modernidad en la edición de la gran cita anual del turismo.
El espacio de Asturias, pegado al de Oviedo y cerca del de Galicia y País Vasco, es siempre uno de los más atractivos y este año la apuesta pasa por la digitalización, sin olvidar lo básico: el reparto de folletos en los mostradores de la entrada, separados en dos, uno para las ciudades y otro para el turismo rural. En el espacio de Asturias trabajan desde ayer y hasta el fin de semana unas 40 personas, que se encargan de poner a la región en el escaparate turístico. La jornada de ayer fue relativamente tranquila. "Fitur va creciendo con el paso de los días", comentaba ayer una de las encargadas del mostrador.
Una de las novedades del stand es el chigre ubicado en uno de los laterales. Ahí, Emilio Rubio, hostelero de La Montera (Gijón), escancia sidra a diestro y siniestro mientras los visitantes pueden utilizar unas gafas de realidad virtual y pasear por un chigre de los de toda la vida.
El stand también tiene en esta edición un rincón de paneles informativos que repasan la región durante las cuatro estaciones del año. Además, hay un mapa digital de Asturias que permite al visitante seleccionar un concejo, que automáticamente pasa a mostrarse en una pantalla. La parte de atrás del espacio es la zona de negocio, con una recreación de una panera y mesas donde representantes del sector turístico hacen contactos y organizan reuniones. Dentro del propio espacio hay una primera planta, a la que se accede por unas escaleras y que sirve de espacio reservado para el Gobierno. El Principado, además, se ocupó de hacer promoción turística de cara a Fitur en varios puntos del centro de Madrid, como Gran Vía o Callao.
