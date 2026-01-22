Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal AsturiasEmpleo en IndraExonsejeraIncidente en el AVELey de propiedad horizontal
instagramlinkedin

Así es el stand (muy digital) de Asturias en Fitur: con chigre virtual y paneles interactivos

Cuarenta personas trabajarán hasta el domingo en el pabellón asturiano

Asturias lleva a Fitur cuatro décadas de turismo rural y una estrategia para atraer viajeros todo el año

Asturias lleva a Fitur cuatro décadas de turismo rural y una estrategia para atraer viajeros todo el año

X. Fernández

X. F.

Madrid

Paneles digitales, un chigre en realidad virtual, mapas interactivos… El stand de Asturias en Fitur, que ocupa unos 1.000 metros cuadrados, luce modernidad en la edición de la gran cita anual del turismo.

El espacio de Asturias, pegado al de Oviedo y cerca del de Galicia y País Vasco, es siempre uno de los más atractivos y este año la apuesta pasa por la digitalización, sin olvidar lo básico: el reparto de folletos en los mostradores de la entrada, separados en dos, uno para las ciudades y otro para el turismo rural. En el espacio de Asturias trabajan desde ayer y hasta el fin de semana unas 40 personas, que se encargan de poner a la región en el escaparate turístico. La jornada de ayer fue relativamente tranquila. "Fitur va creciendo con el paso de los días", comentaba ayer una de las encargadas del mostrador.

Una de las novedades del stand es el chigre ubicado en uno de los laterales. Ahí, Emilio Rubio, hostelero de La Montera (Gijón), escancia sidra a diestro y siniestro mientras los visitantes pueden utilizar unas gafas de realidad virtual y pasear por un chigre de los de toda la vida.

Noticias relacionadas

El stand también tiene en esta edición un rincón de paneles informativos que repasan la región durante las cuatro estaciones del año. Además, hay un mapa digital de Asturias que permite al visitante seleccionar un concejo, que automáticamente pasa a mostrarse en una pantalla. La parte de atrás del espacio es la zona de negocio, con una recreación de una panera y mesas donde representantes del sector turístico hacen contactos y organizan reuniones. Dentro del propio espacio hay una primera planta, a la que se accede por unas escaleras y que sirve de espacio reservado para el Gobierno. El Principado, además, se ocupó de hacer promoción turística de cara a Fitur en varios puntos del centro de Madrid, como Gran Vía o Callao.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  4. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  5. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
  6. Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
  7. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  8. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

En manos de los extremos

Tracking Pixel Contents