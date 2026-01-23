Asturias, líder de la España verde, mira ya hacia mercados extranjeros desde Fitur: México, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos

Asturias se postula como líder turístico de la llamada España verde (el Principado, Galicia, Cantabria y País Vasco), con el objetivo de abrir nuevos mercados de visitantes y mirando especialmente al extranjero, con México, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos como grandes oportunidades.

Esa fue la clave asturiana ayer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que vivió un día lleno de intensidad en Ifema (Madrid), con la apertura institucional a cargo de los Reyes Felipe y Doña Letizia. Los Monarcas inauguraron una feria, cuyo país socio en esta edición es México, marcada por el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que ha llevado a la cancelación de numerosos actos institucionales.

Los monarcas llegaron a Ifema a primera hora, saludaron a las principales autoridades, entre las que estaba Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, y realizaron un recorrido por diferentes stands. Pasaron por delante del de Asturias, pero no se pararon. Sí lo hicieron con Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, que delante del espacio de la capital se saltó el protocolo, habló con los Reyes y se fotografió con ellos. "Les quiero mucho, son unas grandes personas", indicó.

La actividad del Principado fue frenética, en su propio stand y en otros lugares. Por la mañana, Gimena Llamedo recibió el testigo en el stand de Cantabria de la organización de la España Verde, que aglutina las iniciativas turísticas de las comunidades de Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco.

La vicepresidenta anunció que los retos pasan por "una fuerte orientación hacia el mercado europeo y refuerza la proyección en Estados Unidos, además de impulsar la apertura a nuevos mercados como México, Japón y Corea del Sur, especialmente alineados con el interés por la naturaleza, la cultura, la gastronomía y las experiencias que definen a la España Verde". "Asturias recoge el testigo de la presidencia de la España Verde con orgullo, con responsabilidad", indicó en un acto con miembros del Gobierno de las cuatro comunidades. Luego, en una mesa redonda en el stand de Asturias sobre los lazos del Principado con México, aseguró que la "situación geopolítica" abre nuevas oportunidades en el turismo.

Por la tarde, el Principado presentó en su stand el Plan de Promoción Turística de la Cultura Sidrera 2026, dotado con 900.000 euros y que incluye un lanzamiento de la marca "Asturias, alma de sidra", que busca vincular la sidra con el paisaje y la tradición. Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, lo presentó durante una mesa redonda en la que también participó Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural, y Lara Martínez, viceconsejera de Turismo. Gutiérrez dijo que la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco abre una "oportunidad excepcional para poner en valor la identidad asturiana y reivindicar la singularidad cultural que nos identifica". En ese sentido, vinculó el asturiano con la sidra. "La cultura sidrera se expresa en asturiano", destacó.

La jornada también dejó una reunión, a puerta cerrada, de Gimena Llamedo con la mesa de turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en la que se abordó el momento del sector. También la tasa turística voluntaria para los concejos que implantará el Principado, que rechaza el sector. Llamedo aseguró en la reunión que se "dialogará" con todas las partes y que habrá una "negociación" para estudiar el encaje del citado impuesto.

La jornada también fue muy intensa para los numerosos alcaldes y concejales que presentaron sus planes en Fitur, en mini presentaciones de unos cinco minutos. Ayer fue el turno de Castrillón, Gozón, Sobrescobio, Cangas del Narcea, Proaza, Piloña, Avilés, El Franco, Teverga, Soto del Barco, Muros de Nalón, Carreño, Quirós, San Martín del Rey Aurelio, Valdés, Llanes, Gijón, Parres, Mieres, Somiedo y Tineo. Hoy tendrá lugar el Día de Asturias en Fitur, con el discurso institucional de Adrián Barbón, presidente del Principado, que enseñará el stand a Jordi Hereu, ministro de Industria.