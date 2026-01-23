Pasaba por Fitur: Miguel Valle, el asturiano viajero de "Madrileños por el mundo"
El gijonés presenta los actos del stand de la región: "Es un honor, Asturias es mi casa"
Miguel Valle (Gijón, 1986) ha estado en más de 90 países y asegura que lo de estos días en Fitur le hace tanta ilusión —o más— que ir de aquí para allá con un micrófono. Valle, tipo dicharachero, es conocido en televisión por su papel de reportero en "Madrileños por el mundo", el conocido espacio de Telemadrid que hizo escuela en el sector y que este año cumple dos décadas de vida. El programa, centrado en contar la experiencia de españoles en el extranjero, marcó una época y abrió camino a numerosos formatos similares en distintas cadenas. Ganó un premio Ondas por su indudable éxito.
Valle, que lleva Asturias por bandera, presenta este espacio semanal en el que busca madrileños en todas las partes del mundo, desde grandes capitales hasta destinos remotos, siempre con un tono cercano y divulgativo.
Ese mismo registro, con matices, es el que estos días traslada a Ifema, donde ejerce como maestro de ceremonias del stand asturiano, dando paso a este y aquel alcalde o concejal. En solo tres días habrá presentado más de treinta actos.
En la feria muchos concejos tienen su momento de protagonismo, ya que gozan de presentaciones de escasos minutos desde las 10 de la mañana hasta última hora de la tarde. "Esto es una escaleta tremenda. Es como hacer un programa de actualidad, pero durante todo el día", bromeaba ayer en una de las pausas. Valle, con familia en Tineo, casado en Covadonga y con un hijo que se llama Pelayo y otro que se llama Alonso. "Tengo asturianía por todas partes", indica. Aunque Alonso, de dos años, no se llama así por el piloto ovetense.
"Asturias es mi casa, es un honor que hayan contado conmigo para Fitur. Mi tierra es lo máximo" cuenta este gijonés, que lleva ya quince años en Madrid y que, aunque sueña con volver algún día a la región, lo ve complicado tras haber echado ya raíces en la capital.
