Cuanto menos masa, mejor se pasa: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana aprendimos que, en asuntos de turismo, cuanto menos masa, mejor se pasa. Y eso viene a cuento de la campaña desmasificadora que el Principado presentó en Fitur, la feria internacional de turismo que se celebró estos días en Madrid. La mayoría de los representantes políticos de la región acudieron a Fitur a ver o a dejarse ver, a presentar o dejarse presentar. El Fitur el único lugar de tranquilidad que estos días brindó la actualidad. La española, marcada por el descarrilamiento de los trenes en Adamuz (Córdoba). La internacional, mareada con los constantes delirios de Trump. La regional, en comparación menos agitada, tensionada también por el rechazo que el acuerdo con Mercosur está causando en el campo asturiano y por las disputas políticas en torno al nuevo modelo de financiación autonómica, que perjudica claramente a Asturias. Sobre todo esto y más podrá usted leer en el mejor resumen de la semana, la "Carta desde el Paraíso" que recibirá mañana domingo en su correco electrónico.
