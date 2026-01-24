¿Quieres ser un buen turista en Asturias? Estas son las condiciones que tienes que cumplir

Asturias cerró este viernes la parte institucional del Principado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra estos días en Ifema (Madrid). El Gobierno regional organizó numerosos actos en el stand de Asturias y este año puso el foco en la promoción de un turismo “responsable”, con el objetivo de evitar una posible masificación turística.

Este fenómeno, el de la masificación, no está todavía presente en la región, según el sector, aunque sí supone un grave problema en otros destinos.

El propio Adrián Barbón, presidente del Principado, aludió a esta amenaza en su discurso de ayer, coincidiendo con el Día de Asturias en Fitur. La campaña presentada por Asturias en Ifema se denomina “respeturismo” e incluye un decálogo del “respeturista”, que recoge los valores que debe tener un visitante de la región.

Desde el Principado se precisó que no se trata de ninguna imposición, sino de una guía de comportamiento orientada a preservar el paraíso natural asturiano. Esta es la guía completa.

1. Previsión

Planificar el viaje con antelación permite evitar masificaciones y apostar por una experiencia de mayor calidad en el destino.

2. Sostenibilidad

Minimizar el impacto medioambiental de la visita es fundamental. Se debe evitar cualquier acción que pueda dañar el entorno natural.

3. Paciencia

Viajar con una actitud positiva, sin prisas, disfrutando del camino y de cada momento del destino.

4. Empatía

Observar las diferencias culturales con una mirada abierta, con curiosidad y disposición a aprender, sin juzgar las costumbres ajenas.

5. Curiosidad

Explorar con interés el patrimonio, las tradiciones y la identidad propia de cada lugar que se visita.

6. Compromiso

Apoyar la economía local mediante la elección de productos y servicios del territorio, contribuyendo así al crecimiento del destino.

7. Sensatez

Ser consciente del impacto que el turismo tiene en la vida de residentes y visitantes, manteniendo una actitud respetuosa con las culturas locales.

8. Cercanía

Valorar el trato cálido e interactuar con las personas del lugar como base de la experiencia del viajero.

9. Responsabilidad

Actuar con sentido común, rechazar malas prácticas y respetar las normas éticas que regulan el comportamiento turístico.

10. Positividad

Compartir la experiencia del viaje como un aprendizaje personal constructivo que contribuya a enriquecer a las personas.