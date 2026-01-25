El Principado presume en Fitur de su calidad agroalimentaria
El plan "Saboreando el Paraíso" recibirá un millón de euros este año para respaldar a los consejos reguladores de las marcas de calidad
La Feria internacional de Turismo (Fitur) encarrilla este domingo su última jornada tras cinco intensos días en los que Asturias ha echado el resto para vender sus bondades –gastronomía, paisaje, cultura, etc–a los potenciales visitantes.
Este sábado le tocó el turno al consejero de Medio Rural del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, quien habló de los productos agroalimentarios de calidad de Asturias y su oferta turística.
"Asturias se caracteriza por ser un paraíso natural, cultura, patrimonio, paisaje, gastronomía y lógicamente junto con la gastronomía están nuestros productos agroalimentarios de calidad y Fitur es un gran escaparate para mostrar esas bondades", afirmó.
Entre los productos que ha mencionado se encuentran la miel y el chosco de Tineo. Marcos ha insistido en la importancia de la promoción de estos productos, por lo que ha destacado el plan "Saboreando el Paraíso" para 2026, que contará con una dotación de un millón de euros para respaldar a los consejos reguladores en sus labores de promoción.
El Consejero concluyó su intervencion en el stand regional, uno de los más visitados, destacando la importancia de la colaboración entre la administración y el sector agroalimentario para tener éxito.
