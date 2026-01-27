El empresario asturmexicano que abrió el único hotel "gran lujo" de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI

El grupo Nature da un paso relevante en su expansión turística en Asturias. El grupo del empresario astur-mexicano Tomás Álvarez Aja –propietario entre otros establecimientos hoteleras de Puebloastur, el único hotel 5 estrellas "gran lujo" de Asturias– va a acometer ahora la rehabilitación integral del Palacio de Nevares, un inmueble de los siglos XVI y XVII.

El palacio, ubicado en Parres, está enclavado en el centro de un entorno donde Nature desarrola un innovador proyecto enológico: los viñedos en producción más al norte de España, en un lugar donde no existía este tipo de producción. El viñedo lleva ya cinco años en producción. El vino se hacía en otras bodegas, pero en septiembre pasado tuvo lugar la primera vendimia que se convertirá en vino en la propia bodega parraguesa. Se vendimiaron entre 20.000 y 21.000 kilos de fruto, de los que resultarán entre 12.000 y 13.000 litros de vino blanco de las tres variedades de uva que se cultivan. Por orden de volumen de producción, "Albarín", "Gewürztraminer" y "Riesling".

El palacio de Nevares, "reconocido por su arquitectura tradicional y su vinculación con la historia local, será intervenido bajo criterios de conservación, restauración y puesta en valor de sus elementos originales", indica el grupo Natura, encabezado por Álvarez Aja, mexicano de padre cabraliego, que acaba de recoger en Fitur el premio honorífico de la Comarca de la Sidra. Los concejos de este territorio sidrero reconocen así la labor desarrollada en la Hostelería de Torazo (Cabranes), otro de los negocios emblemáticos del grupo Nature. La rehabilitación integral del palacio de Nevares "tiene por objetivo recuperar este inmueble emblemático aportando valor añadido al territorio y reforzando la oferta cultural y patrimonial de la región". Así lo indica este grupo que va a convertir todo el enclave de Nevares en un centro de producción vinícola y en una gran experiencia turística de calidad en torno al vino. Esta actuación de recuperación del patrimonio histórico por parte de Nature "contribuirá a la preservación del legado arquitectónico del palacio de Nevares y a la puesta en valor de un espacio único, enclavado en un entorno singular rodeado de viñedos, pumaradas y avellanos, que reforzará la identidad y singularidad de la bodega que lleva su mismo nombre".

El palacio de Nevares se alza en el antiguo solar de los Estrada y Cordero de Nevares, señores del Coto de las Arriondas y de la zona noroccidental de Parres en la Edad Moderna. La torre, de los siglos XVI y XVII y de estilo renacentista-barroco, es la parte más antigua del edificio; consta de tres pisos. Tiene una puerta de medio punto con dovelas marcadas. El resto son añadidos de los siglos XVIII y XIX. Su antigua capilla es hoy la parroquial de San Antonio de Nevares y muestra también galería acristalada y amplio alero. Según el cronista oficial parragués, Francisco Rozada, "este tipo de palacios rurales asturianos sugieren complejas historias constructivas, adaptadas a las sucesivas modas estilísticas que les tocó vivir en sus largos siglos de existencia, hasta llegar a nosotros. Las últimas reformas que evidencian fotos históricas, fueron notables entre 1920 y 1964".

Además de proyecto de rehabilitación del palacio de Nevares, Nature ha puesto en marcha un nuevo proyecto para el que también cuentan con su buque insignia, el hotel de cinco estrellas "gran lujo" Puebloastur, en el pueblo parragués de Cofiño. Natura aspira a convertirlo en una referencia artística internacional.

Del 1 al 31 de agosto de este verano de 2026, Puebloastur acogerá "Arteastur", su primer concurso internacional de arte. Se trata de "una iniciativa cultural de proyección internacional que combinará exposición, concurso y venta de obras de arte. El objetivo de "Arteastur" es fomentar el diálogo entre el arte contemporáneo, la naturaleza y la cultura vinícola, en un entorno singular que celebra la unión entre paisaje, materia y sensibilidad humana".

El evento se desarrollará tanto en Puebloastur como en la bodega del Palacio de Nevares. La convocatoria está abierta a artistas de todo el mundo y contempla las modalidades de pintura y escultura. El número de obras seleccionadas será limitado, "atendiendo a criterios curatoriales y de espacio expositivo". Las propuestas podrán enviarse por correo electrónico indicando en el asunto "Arteastur" a info@arteastur.es o a direccion@puebloastur.com.

Las obras serán seleccionadas por un jurado "integrado por reconocidas personalidades del ámbito del arte y la cultura". El gran premio "Arteastur" está dotado con 5.000 euros y la oportunidad de realizar una exposición individual en Puebloastur. También habrá una mención de honor del jurado dotada con 2.000 euros. Los premios se anunciarán durante la inauguración oficial de la exposición en agosto de 2026. La recepción de propuestas está abierta hasta el 5 de marzo de 2026 y la notificación de los artistas seleccionados será el 20 de marzo.