La empresa española que usa la IA para enseñar a los médicos a “humanizar” la relación con los pacientes, reconocida en México

“¿Cómo hace un médico para decirle a una persona que tiene una enfermedad terminal, para decirte que te quedan tres meses de vida?” Esta pregunta de respuesta muy compleja es el resorte que da cuerda a Simskills, una empresa española que usa la tecnología para enseñar a los médicos a empatizar con los pacientes, que estira las posibilidades de la inteligencia artificial hasta territorios impensables y funciona ya en varias administraciones autonómicas, universidades y empresas de todo el país. La idea es una de las diez finalistas y la única europea en el “Tecprize”, los premios a iniciativas de innovación educativa que este miércoles se entregaron en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México). El proyecto sería algo así como un entrenador virtual de empatía que simula una conversación con un enfermo “para que un profesional de la salud, sea doctor, enfermero o psicólogo, aprenda a interactuar y a gestionar situaciones difíciles, reciba un feedback y pueda aprender…”

Santiago Oddone, ingeniero argentino residente en Madrid y CEO de Simskills, no recibió más que parabienes tras presentar su proyecto en el escenario del IFE Conference, el gran congreso mundial sobre el porvenir de la enseñanza que organiza el Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. No fue el suyo uno de los tres finalistas, pero su singularidad tampoco pasó desapercibida en el gran campus de la universidad privada mexicana y recibió una catarata de aplausos y felicitaciones. En su proyecto, la inteligencia artificial genera un avatar con el que el facultativo mantiene una conversación. “Al final recibe una respuesta que le ayuda a mejorar”, explica Oddone. Los entrena. Se diría que tonifica el músculo mental de la empatía.

Se trata, en la voz de su impulsor, de que “entrenen lo necesario hasta que eso se convierta en un hábito”. Y es cierto que “lo focalizamos mucho en los casos extremos delas enfermedades terminales, pero también se utiliza para consultas normales”, sigue Oddone, que lleva tres años y medio tirando por la idea y tiene clientes como los gobiernos autonómicos de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña o País Vasco, la Universidad Complutense, la Internacional de Cataluña o la Europea y empresas como Telefónica o Cuatro Casas. Ahora está en fase de expansión internacional hacia Brasil y México.

El que habla es un ingeniero especialista en negocios y tecnología, un cordobés de Argentina descendiente de pamploneses que llegó a España hace cuatro años y dio con la idea cruzando las posibilidades de la inteligencia artificial con la necesidad de arbitrar una relación distinta entre los médicos y sus pacientes. El sistema ha sido engrasado con la intervención de “especialistas en comunicación y psicología y la parte de la tecnología hace que sea un modelo robusto y confiable”. Su ambición, resume, es convertirse en “un canal para humanizar las relaciones médico-paciente”.

Este miércoles, en Monterrey, en el entorno de un gran congreso educativo con más de 4.300 participantes presenciales de 46 países, 860 conferenciantes y más de quinientas actividades, Simskils fue la única representación europea en las finales del los “Tecprize”. El certamen planteaba un reto en forma de pregunta –“¿Cómo pueden los trabajadores en América Latina y el Caribe aprovechar la inteligencia artificial para desarrollar habilidades clave, mejorar su desempeño y cerrar la brecha de habilidades en el entorno laboral?”– y a la final llegaron diez proyectos. Los tres primeros premios, dotados con 30.000, 20.000 y 10.000 dólares, viajaron a Colombia y México. El primero fue para O-Lab, el proyecto de Diego Guerrero nacido en Medellín (Colombia) como un “motor de contenido interactivo” centrado en la formación para el empleo y en simulaciones laborales con tutores generados por inteligencia artificial.

El segundo premio se lo llevó Ozaru, lanzada desde Mérida (México) por Guillermo Garza y concebida como un asistente de inteligencia artificial para mejorar la productividad y dar respuestas, orientación y motivación en tiempo real a los trabajadores de primera línea, los que están en puestos operativos, de logística, área de ventas o atención al cliente y que constituyen la principal fuerza laboral de las empresas. Finalmente, la tercera posición se la quedó HackU, obra de Juan Simón Salazar desde Colombia. Es un “asistente técnico experto” creado por inteligencia artificial que ofrece habilidades y formación a trabajadores que no pueden desplazarse a una clase o un centro de formación y que pueden recibir estos contenidos a través de whatsapp.

Los premios se han entregado en el marco del IFE Conference del TEC de Monterrey, una de las universidades privadas más reputadas de Latinoamérica, fuertemente vinculada a Asturias a través de uno de sus grandes impulsores, el empresario e ingeniero asturmexicano José Antonio Fernández Carbajal, y de sus acuerdos de intercambio académico con la Universidad de Oviedo.