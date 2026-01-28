Ojo con las predicciones sobre los empleos que va a destruir la inteligencia artificial: esto es lo que opinan los expertos reunidos en México

Paulo Blikstein, ingeniero brasileño, director del Laboratorio de Investigación del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) en el Tecnológico de Monterrey, ha aprendido a leer con escepticismo las decenas de noticias que advierten casi a diario sobre los puestos de trabajo que van a desaparecer con la inteligencia artificial. En la jornada de apertura del IFE Conference, el gran congreso sobre el porvenir de la enseñanza que ha arrancado este martes en la ciudad mexicana, Blikstein puso algunos de los acentos de su intervención en el desmontaje de algunos mitos que proliferan alrededor de la tecnología que está llamada a marcar el futuro. La IA es el gran tema del futuro y en su dimensión educativa uno de los asuntos básicos del congreso que llenará la semana de expertos en Monterrey, pero él invita a mirarla con cautela, incluso con “conservadurismo y flexibilidad”. “Hubo quien dijo que para 2025 no habría automóviles”, “se lee que 21 trabajos van a desaparecer y siguen ahí…”

El experto, uno de los ponentes en la primera de las tres jornadas del gran cónclave educativo, tiene ejemplos de “muchos casos contraintuitivos” que invitan a tantear el terreno con precaución. Un investigador de la IA, expuso, anticipó que los radiólogos habrían desaparecido para 2025, y sin embargo creció la necesidad de la radiología”. Su conclusión dice que “necesitamos la investigación, analizar bien los datos y tener cuidado, porque si decimos a las universidades que los radiólogos van a desaparecer en cinco años, tal vez se rebajará o erradicará el aprendizaje de la radiología” y eso es peligroso. “Hay que mantener un poco de conservadurismo y flexibilidad”, remató. Ojo pues con hacer vaticinios sobre los efectos de la tecnología en el empleo, subrayó Blikstein, porque a él la experiencia le dice que “cuando tienes más máquinas haciendo cosas, también necesitas más gente para atenderlas: este ‘efecto equilibrio’ existe”.

El IFE Conference ha arrancado en el gran campus del TEC como una enorme tormenta de ideas sobre las vanguardias de la educación y las tendencias del futuro. La universidad privada mexicana, una de las más solventes y reputadas de Latinoamérica, tiene raíces echadas en Asturias a través de uno de sus grandes impulsores, el ingeniero y empresario asturmexicano José Antonio Fernández Carbajal, y de los numerosos intercambios académicos y de investigación que mantiene con la Universidad de Oviedo y el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, entre otras instituciones. En esta cita se reúnen más de 4.300 participantes presenciales de 46 países, 860 conferenciantes y más de quinientas actividades.

Michael Fung. / TEC

En la jornada de apertura, la primera de las tres de la gran cita internacional, el singapurense Michael Fung, director ejecutivo del IFE, también pasó revista a las tendencias, pasó por el consabido incremento previsto en el uso de la IA y situó el desafío en “cómo hacemos cosas que la inteligencia artificial no pueda reemplazar”, porque hasta ahora “hay mucho ruido en torno a ella”. Pronosticó asimismo un significativo ascenso de la “economía de habilidades”. “Los empleadores valoran más las habilidades que un título”, remarcó, y eso viene a dar a la necesidad de “un modelo distinto de enseñanza”. Dice una de sus conclusiones que “en cualquier situación disruptiva podemos encontrar desafíos, pero también oportunidades. La pregunta debe ser cómo podemos sacar provecho de estas disrupciones y convertirlas en oportunidades”.

De otra manera habló de lo mismo Pedro Noguera, decano de la Escuela de Educación Rossier de la Universidad del Sur de California. Su mensaje cabe en la sensación de que conviene educar a los profesores, enseñarlos a emocionar a los alumnos y a preocuparse menos por los resultados. La idea fuerza de su discurso equivaldría a estimular en los estudiantes todo lo que la inteligencia artificial no tiene, “la imaginación y la inteligencia emocional, la intuición y el sentido común”. “Invertimos poco tiempo en enseñar a los maestros a involucrar a los alumnos”, señala.