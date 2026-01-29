Cuba busca más petróleo bajo el mar: una apuesta desesperada en tiempos de escasez extrema de combustible

En medio de la debacle económica y social de la Perla del Caribe, la búsqueda de petróleo en Cuba surge de nuevo, y esta vez no como promesa de desarrollo, sino como síntoma de una crisis que se profundiza. El anuncio del gobierno de Miguel Díaz-Canel, de origen asturiano, con antepasados en Castropol, suena menos a estrategia de largo plazo y más a maniobra de urgencia en un tablero energético cada vez más adverso.

La captura de Nicolás Maduro en Caracas —un golpe inesperado para el eje político que sostenía el suministro venezolano— ha dejado a La Habana sin su principal respaldo petrolero. A ello se suma la incertidumbre sobre México, que evalúa frenar o condicionar sus envíos de crudo, y la presión renovada de Washington, donde la Administración Trump vuelve a poner sobre la mesa la opción de un bloqueo total de combustibles. El resultado es un escenario límite: apagones prolongados, termoeléctricas al borde del colapso y una economía exhausta.

En este contexto, el diario "Granma" (órgano oficial del Castrismo), ha presentado un “programa estratégico de exploración y perforación” liderado por la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet). El plan se concentra en la franja norte del occidente de la isla, entre La Habana y Varadero, y aspira a incrementar la producción nacional en unas 500 a 600 toneladas diarias de crudo. Desde Europa, la cifra parece modesta frente a la magnitud de la crisis, pero para el discurso oficial cubano representa un paso hacia la anhelada “soberanía energética”.

En Cuba ya se extrae petróleo, principalmente en la "Franja Petrolera Norte" (entre La Habana y Matanzas), utilizando tecnología para explotar crudo pesado y extrapesado que alimenta sus termoeléctricas; sin embargo, la producción nacional es insuficiente para cubrir la demanda, lo que obliga a importar crudo.

El jefe del grupo de exploración de Cupet, Osvaldo López, ha reconocido sin rodeos las limitaciones financieras del proyecto: falta de capital, dificultades para adquirir tecnología y repuestos, y una logística precaria. La respuesta del sector ha sido recurrir a “innovaciones con técnicas de perforación horizontal”, perforando desde tierra firme hacia yacimientos situados bajo el lecho marino. Es una solución ingeniosa, aunque también reveladora: Cuba perfora como puede, no como quisiera.

El ritmo de extracción confirma esa precariedad. Entre dos y cuatro yacimientos nuevos al año resultan claramente insuficientes para cubrir una demanda energética que no deja de crecer, mientras la infraestructura eléctrica envejece sin mantenimiento adecuado. Aun así, la prensa oficial insiste en que la perforación de nuevos pozos se alinea con el programa gubernamental para reducir gradualmente la dependencia de las importaciones de combustible.

El problema, como señalan incluso fuentes oficiales, es que el crudo cubano no es el que el sistema eléctrico necesita. En marzo de 2025, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, recordó que las termoeléctricas fueron diseñadas para consumir fuel soviético de alta calidad. La adaptación forzada al petróleo nacional —rico en azufre y vanadio— ha acelerado la corrosión y reducido drásticamente la vida útil de las plantas. Hoy, algunas se reparan con materiales improvisados, incluidos desechos plásticos, una imagen que resume la gravedad del momento.

Desde España y Asturias, donde la transición energética se debate en clave de sostenibilidad y diversificación, el plan cubano aparece cargado de contradicciones. Apostar por más perforación petrolera cuando el parque termoeléctrico está obsoleto y el acceso a insumos básicos es incierto parece una huida hacia adelante. Pero también es cierto que Díaz-Canel gobierna sin margen: sin Venezuela, con México dudando y Estados Unidos endureciendo su postura, La Habana se aferra a cualquier recurso propio que pueda mantener encendidas las luces (de forma literal).

La búsqueda de petróleo en el occidente cubano no es solo un proyecto energético; es un acto político y, en cierta medida, un gesto de supervivencia. La pregunta no es si Cuba encontrará más crudo, sino cuánto tiempo podrá sostener un modelo que perfora el subsuelo mientras la crisis, como el ácido sulfúrico del que hablan sus ingenieros, sigue corroyendo la estructura del país.