Cuba busca más petróleo bajo el mar: una apuesta desesperada en tiempos de escasez extrema de combustible
Díaz-Canel, de origen asturiano, diseña un plan concentrado en la franja norte del occidente de la isla, entre La Habana y Varadero, y aspira a incrementar la producción nacional ahora que el régimen se ha quedado sin el respaldo clave del crudo venezolano
En medio de la debacle económica y social de la Perla del Caribe, la búsqueda de petróleo en Cuba surge de nuevo, y esta vez no como promesa de desarrollo, sino como síntoma de una crisis que se profundiza. El anuncio del gobierno de Miguel Díaz-Canel, de origen asturiano, con antepasados en Castropol, suena menos a estrategia de largo plazo y más a maniobra de urgencia en un tablero energético cada vez más adverso.
La captura de Nicolás Maduro en Caracas —un golpe inesperado para el eje político que sostenía el suministro venezolano— ha dejado a La Habana sin su principal respaldo petrolero. A ello se suma la incertidumbre sobre México, que evalúa frenar o condicionar sus envíos de crudo, y la presión renovada de Washington, donde la Administración Trump vuelve a poner sobre la mesa la opción de un bloqueo total de combustibles. El resultado es un escenario límite: apagones prolongados, termoeléctricas al borde del colapso y una economía exhausta.
En este contexto, el diario "Granma" (órgano oficial del Castrismo), ha presentado un “programa estratégico de exploración y perforación” liderado por la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet). El plan se concentra en la franja norte del occidente de la isla, entre La Habana y Varadero, y aspira a incrementar la producción nacional en unas 500 a 600 toneladas diarias de crudo. Desde Europa, la cifra parece modesta frente a la magnitud de la crisis, pero para el discurso oficial cubano representa un paso hacia la anhelada “soberanía energética”.
En Cuba ya se extrae petróleo, principalmente en la "Franja Petrolera Norte" (entre La Habana y Matanzas), utilizando tecnología para explotar crudo pesado y extrapesado que alimenta sus termoeléctricas; sin embargo, la producción nacional es insuficiente para cubrir la demanda, lo que obliga a importar crudo.
El jefe del grupo de exploración de Cupet, Osvaldo López, ha reconocido sin rodeos las limitaciones financieras del proyecto: falta de capital, dificultades para adquirir tecnología y repuestos, y una logística precaria. La respuesta del sector ha sido recurrir a “innovaciones con técnicas de perforación horizontal”, perforando desde tierra firme hacia yacimientos situados bajo el lecho marino. Es una solución ingeniosa, aunque también reveladora: Cuba perfora como puede, no como quisiera.
El ritmo de extracción confirma esa precariedad. Entre dos y cuatro yacimientos nuevos al año resultan claramente insuficientes para cubrir una demanda energética que no deja de crecer, mientras la infraestructura eléctrica envejece sin mantenimiento adecuado. Aun así, la prensa oficial insiste en que la perforación de nuevos pozos se alinea con el programa gubernamental para reducir gradualmente la dependencia de las importaciones de combustible.
El problema, como señalan incluso fuentes oficiales, es que el crudo cubano no es el que el sistema eléctrico necesita. En marzo de 2025, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, recordó que las termoeléctricas fueron diseñadas para consumir fuel soviético de alta calidad. La adaptación forzada al petróleo nacional —rico en azufre y vanadio— ha acelerado la corrosión y reducido drásticamente la vida útil de las plantas. Hoy, algunas se reparan con materiales improvisados, incluidos desechos plásticos, una imagen que resume la gravedad del momento.
Desde España y Asturias, donde la transición energética se debate en clave de sostenibilidad y diversificación, el plan cubano aparece cargado de contradicciones. Apostar por más perforación petrolera cuando el parque termoeléctrico está obsoleto y el acceso a insumos básicos es incierto parece una huida hacia adelante. Pero también es cierto que Díaz-Canel gobierna sin margen: sin Venezuela, con México dudando y Estados Unidos endureciendo su postura, La Habana se aferra a cualquier recurso propio que pueda mantener encendidas las luces (de forma literal).
La búsqueda de petróleo en el occidente cubano no es solo un proyecto energético; es un acto político y, en cierta medida, un gesto de supervivencia. La pregunta no es si Cuba encontrará más crudo, sino cuánto tiempo podrá sostener un modelo que perfora el subsuelo mientras la crisis, como el ácido sulfúrico del que hablan sus ingenieros, sigue corroyendo la estructura del país.
El asturiano heredero del castrismo que lucha por la pervivencia del régimen
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, biznieto del castropolense Ramón Díaz-Canel e hijo de la maestra Aida Bermúdez y de Miguel Díaz-Canel, trabajador de una planta mecánica de Villa Clara nació en la finca familiar de Placetas (Villa Clara) en 1960. El ingeniero electrónico se enfrenta a un gran dilema con la historia: el de luchar por la supervivencia del castrismo que Raúl (Castro II, en el argot cubano), le encomendó custodiar en 2018 o liquidarlo de forma definitiva. La trayectoria de su familia está jalonada de trabajo y esfuerzo. El bisabuelo emigró a las Antillas a mediados del XIX y triunfó a lo grande en los negocios.
Los Díaz-Canel regentaron en La Habana la conocida fábrica de muebles La Perla, donde se surtían las casas de las familias elegantes. El apellido Bermúdez también podría proceder de Castropol, según indicó a LA NUEVA ESPAÑA un primo del vicepresidente, Antonio Díaz-Canel Monteavaro, quien considera bastante probable que su antepasado se casase en Cuba con otra oriunda del concejo occidental.
La dinastía Canel fue un reflejo de la pujanza de la colonia asturiana de la isla. Impulsaron la Casa de Castropol en La Habana y siempre estuvieron orgullosos de sus raíces.
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- Desvelado el misterio de las pancartas de amor (o de desamor) de Cangas del Narcea: 'No hay marcha atrás, o lo solucionamos o lo cuento todo
- Rosa hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.674.000 euros: 'Se me acaban las palabras, esto es un sueño