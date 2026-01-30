Lo dicen los expertos: estos son los hoteles más singulares de Asturias
Carmen Adams, catedrática de Patrimonio Cultural para Turismo, coordina un capítulo de un libro presentado en Madrid que hace un repaso por las infraestructuras turísticas más reseñables
Los expertos consideran que una marca de "casas de indianos" sería un reclamo turístico
Hoteles e infraestructuras turísticas que tengan alguna singularidad. Es lo que Carmen Adams, Catedrática de Patrimonio Cultural para Turismo en la Universidad de Oviedo, intenta mostrar en el libro "Conocimiento Turístico", tras coordinar el capítulo "Arquitecturas turísticas", que contó con la participación de los profesores Elisa Povedano (Universidad Carlos III) y de los arquitectos César Ruiz Larrea y Alfonso Penela.
El libro, impulsado por la plataforma turística Nexotur, fue presentado la semana pasada en el Museo de la Real Casa de Moneda y Timbre en Madrid con la presencia de Adams. En el capítulo hay un largo repaso sobre infraestructuras turísticas en España y en Asturias, además de alguna recomendación. Todo ello bajo la coordinación de Adams, que con su conocimiento apunta una clave que, aunque no figura en el libro, debe aplicarse según ella a la región. "Hay que evitar la masificación turística. La marca Asturias, paraíso natural, sigue estando vigente".
Asturias reúne algunas de las infraestructuras turísticas más representativas de la evolución del turismo en España, con ejemplos repartidos por todo el territorio que combinan "patrimonio, paisaje, sostenibilidad y reutilización arquitectónica"
A continuación, los hoteles citados en el capítulo
En el occidente asturiano, Taramundi se consolida como referencia del turismo rural, definido como “ejemplo emblemático de núcleo de turismo rural que actúa como motor de desarrollo a partir de la puesta en valor del patrimonio”. En ese concejo nació el turismo rural en España, de la mano de La Rectoral, que sigue abierta.
En Oviedo, destaca el Hotel Nap, citado por el uso de “tecnologías innovadoras procedentes de la relación de los propietarios con el CSIC”, dentro del ámbito de los hoteles sostenibles, junto al Palacio de Congresos, integrado en la red de infraestructuras para el turismo profesional y de eventos.
La transformación urbana ligada al turismo aparece reflejada en Gijón, con su paseo marítimo, vinculado al desarrollo del “turismo de masas” que marcó la evolución del litoral en el siglo XX. La arquitectura turística vinculada al paisaje tiene uno de sus hitos tempranos en el Mirador del Fitu, concebido en 1927 como “un balcón para admirar la cordillera”.
La reutilización de los palacetes de indianos ocupa un lugar central. En Valdés se cita Villa La Argentina; en Pravia (Somao), La Cochera de Somao; en Llanes, el Palacio de Garaña; en Ribadesella, el Silken Gran Hotel del Sella y Villa Rosario; en Navia, el Palacio de Arias; y en Ribadedeva, la Quinta de Villanueva, edificios que “son ahora hoteles y se evidencian como señas identitarias de su región de origen”, aunque se subraya que “no existe una marca Casas de Indianos, que seguro actuaría como reclamo”.
En Llanes, el Molino de Tresgrandas ejemplifica la reconversión de arquitectura preindustrial, dentro de una tendencia que apuesta por “recurrir a inmuebles erigidos en el pasado para, tras un proceso de rehabilitación y adaptación, proceder a su transformación funcional con vistas a su aprovechamiento turístico”.
La arquitectura industrial rehabilitada aparece en Belmonte de Miranda, con la antigua central eléctrica de Selviella, transformada en complejo turístico. El litoral suma infraestructuras singulares como el faro de Cudillero, donde el atractivo turístico se vincula a “lo sublime, contemplar un mar embravecido”.
Por último, las nuevas formas de alojamiento están representadas en Ribadesella por Burbujas del Sella, ejemplo de glamping que responde a una demanda basada en “el contacto directo con la naturaleza, sin renunciar al confort e incluso al lujo”. Se trata de campings clásicos, pero con más comodidades.
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- Desvelado el misterio de las pancartas de amor (o de desamor) de Cangas del Narcea: 'No hay marcha atrás, o lo solucionamos o lo cuento todo
- Rosa hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.674.000 euros: 'Se me acaban las palabras, esto es un sueño