La literatura infantil y juvenil de Asturias brilla en Miami en los premios de la prestigiosa Fundación Cuatrogatos

El escritor Gonzalo Moure, afincado en Figueras (Castropol) firma el volumen “El nogal”, ilustrado por Araiz Mesanza y editado por el sello barcelonés Akiara Books. Se trata de uno de los libros galaronados en los premios que concede anualmente la fundación Cuatrogatos de Miami, creada por los escritores Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez para trabajar a favor de la cultura y la educación. Entre los principales objetivos de esta fundación que se ha convertido en una referencia en el mundo de la literatura infantil y juvenil, están la investigación y el estudio de la producción editorial en español dedicada a los lectores niños y jóvenes. El Premio Fundación Cuatrogatos se instauró en 2014 para contribuir a la promoción y la lectura de libros de calidad creados por escritores e ilustradores iberoamericanos. Además, otorgar sus premios, la Fundación publica una lista de cien títulos recomendados. Y entre ellos figuran dos volúmenes publicados en Asturias. Figura “El cantar de la Reina Unicornio” escrito por Pablo Fraile Dorado con ilustraciones de Antonio Acebal y editado dentro de la Colección Ceriquina editorial riosellana Delallama. También aparece en esa lista de libros recomendados “Adivina adivinanza y me contó un secreto”, escrito por Montserrat Garnacho con ilustraciones de Laura Varela, editado por Pintar-Pintar Editorial.

El libro "Adivina adivinanza" de la editorial Pintar Pintar / Pintar Pintar

Para escoger los libros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2026, entre los que figura “El Nogal”, escrito por Gonzalo Moure, un comité de lectores tomó en consideración una muestra de 1.602 publicaciones para niños y jóvenes provenientes de 201 editoriales de 16 países, así como títulos autoeditados.

Noticias relacionadas

"El cantar de la Reina Unicornio" / Delallama editorial

Este es el resumen de la obra de Moure, recomendada por la Fundación Cuatro Gatos “para los que despegaron como lectores”: “Desde una primera persona inusual, un viejo nogal cuenta su vida, su caída y su renacer. Cuando una tormenta arranca al árbol de la tierra, comienza para él una travesía que parece conducir a la muerte, pero que desemboca en una nueva oportunidad gracias a la niña que lo salva. El libro transita entre la emoción contenida y la delicadeza de lo no dicho, acompañado por un trabajo gráfico sin estridencias que sostiene y amplifica su potencial comunicativo. Una obra profunda y de gran belleza sobre la comunión con la naturaleza y la importancia de detenerse a escuchar lo que a veces pasa desapercibido, aquello que parece no tener voz”.