El análisis del sportinguista volador: Ipurua, entre el detalle y la interpretación y un encuentro inesperado

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

El Sporting cayó 1-0 en Ipurua en un partido más igualado de lo que refleja el marcador final. El equipo tuvo fases buenas, generó ocasiones claras y estuvo cerca de encontrar el empate en varias acciones que pudieron cambiar el rumbo del encuentro. Sin embargo, la falta de acierto y algunos detalles puntuales terminaron decantando la balanza del lado local.

El gol del Eibar llegó nada más comenzar la segunda parte, en una acción desafortunada para el Sporting. Yáñez soltó un balón que parecía sencillo de tomar, el esférico quedó suelto y en una segunda jugada el equipo armero hacía el único gol de la tarde. Un error puntual que castigó en exceso a un Sporting que hasta ese momento había competido de tú a tú.

Lejos de venirse abajo, el equipo rojiblanco reaccionó bien. Buscó el empate con insistencia y tuvo oportunidades muy claras para lograrlo. Una disparo de Gelabert y, sobre todo, un mano a mano de Otero en la segunda parte que pudo cambiar completamente la historia cuando el Eibar ya defendía con más nervios que control. El acierto del portero local, Magunagoitia, fue determinante para sostener a su equipo.

La jugada más controvertida del partido llegó poco después. Otero, visiblemente frustrado por una acción anterior con Peru Nolaskoain, se equivoca en una entrada. Hay contacto, sí, pero la acción parece más fruto del enfado y de la impotencia que de una intención real de agredir. En directo, nadie imagina un desenlace mayor. De hecho, la jugada termina inicialmente con falta a favor del Sporting.

La posterior intervención del VAR y la expulsión dejaron sensación de criterio excesivamente riguroso. No tanto por discutir la existencia de la falta, sino por la dureza de la sanción. Otero nunca ha sido un jugador agresivo y jamás había sido expulsado, lo que refuerza la idea de que la acción, revisada desde el video, fue interpretada de la manera más severa posible.

No es una jugada para explicar una derrota, pero sí vuelve a abrir el debate sobre el uso del VAR y el criterio arbitral. El problema no es esta acción concreta, sino la falta de uniformidad. Hay jugadas similares que se resuelven de manera muy distinta según el partido o el contexto. Y cuando eso ocurre, la herramienta deja de aportar tranquilidad y empieza a generar dudas.

Dicho esto, el Sporting no puede quedarse solo en lo arbitral. Tuvo opciones, compitió y mostró una idea reconocible. Hay trabajo, hay una línea clara y una sensación de crecimiento que incluso se percibe desde fuera.

Un día antes, regresando de un vuelo desde Tijuana, tuve la oportunidad y la casualidad de encontrarme en el aeropuerto de la Ciudad de México con Fran Villalba, exjugador del Sporting y actualmente en Santos Laguna quien la noche anterior caería goleado 4-0 antes los Pumas de UNAM donde el también Ex Sportinguista Jordan Carrillo fue la figura de la noche con 2 goles. Charlamos brevemente y se acordó de mí y de mis visitas a Mareo, donde alguna vez tuve la oportunidad incluso de charlar con su padre, y de cuando el Sporting vino a México y me comentó que veía al equipo en buena dinámica y me dio buenas referencias de Borja Jiménez. Escucharlo desde alguien que conoce bien la casa no hace sino reforzar esa sensación y encontrarme una cara conocida del Sporting estando tan lejos supuso una gran emoción en mi.

La salida de Djuka

En paralelo, en México empieza a tomar fuerza la posible salida de Djuka del Atlas. En las últimas horas se habla del interés de uno de los clubes más importantes y con mayor músculo financiero del país, el Monterrey. La operación rondaría los tres millones de dólares y supondría un salto a un proyecto acostumbrado a pelear títulos y a reunir talento contrastado. No sería un contexto menor, en Rayados siguen jugadores con pasado reciente en LaLiga como Óliver Torres y Sergio Canales, y hasta la temporada pasada Sergio Ramos, que son ejemplos de cómo el fútbol mexicano se ha convertido también en un destino competitivo y atractivo. Un escenario que, de concretarse, marcaría un nuevo capítulo en la carrera de Djuka, lejos de Gijón pero todavía muy presente en la memoria sportinguista.

Para terminar la reflexión del partido de Ipurua dejó una derrota, sí. Pero también dejó la impresión de que este Sporting sigue compitiendo y que, afinando detalles y recuperando acierto, los resultados acabarán llegando.