Ramiro Valdés, comandante histórico de la Revolución Cubana y descendiente de asturianos, ingresado en La Habana con pronóstico grave

Ramiro Valdés Menéndez (Artemisa, Cuba, 28 de abril de 1932), conocido como “El carnicero de Artemisa”, viceprimer ministro cubano y una de las figuras históricas de la revolución, descendiente de emigrantes de Gijón y de la Cuenca del Nalón, se encuentra desde hace días hospitalizado en La Habana debido a una enfermedad grave, y su estado requiere vigilancia médica constante. Aunque el Gobierno no ha ofrecido datos concretos, podría estar en la Clínica Central Cira García o en el Centro de Investigación Médico Quirúrgica (Cimeq), conocidos por tratar a miembros de la élite cubana. Valdés, quien ha sido un pilar en los servicios de inteligencia y represión del régimen, es considerado el tercer hombre de la revolución después de los hermanos Castro. Hasta su reciente hospitalización, el dirigente había mantenido una buena salud física y mental. De hecho, el pasado 21 de enero se le fotografió viendo el partido que enfrentó al Real Madrid y al Mónaco. Valdés creó el G2 (los servicios secretos de Cuba), estrechó lazos con la KGB y la Stasi, y fue responsable de implementar los Comités de Defensa de la Revolución, un sistema de vigilancia en barrios. También desempeñó un papel crucial n la respuesta estatal a las protestas de julio de 2021 en Artemisa y se le atribuye una considerable fortuna personal. Curiosamente sus hijos viven en Estados Unidos,

Si su currículum político impresiona, el militar no se queda nada atrás. Fue uno de los ocho asaltantes del cuartel Moncada y juzgado por el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba. Estuvo encarcelado en Isla de Pinos y en 1955 se exilió en México. Fue uno de los once supervivientes del desembarco del "Granma" y subió a la Sierra Maestra. Integró primero la Columna 1, la llamada "Columna madre". Valdés representa uno de los pocos enlaces vivos con el ciclo fundacional de la revolución que aún figura en la estructura del poder. Su estado de salud es de notable interés político y simbólico, en un contexto en el que la generación histórica de 1959 ya cuenta con pocos representantes. Solamente quedan vivos cuatro comandantes de la Revolución Cubana, (figura otorgada por el Estado cubano a los veteranos de la lucha armada contra Batista). La mayoría de los participantes de la guerra revolucionaria de finales de los años 50 ya han fallecido. Actualmente, además de Ramiro Valdés, sobreviven, Raúl Castro Ruz, hermano de Fidel Castro, antiguo líder político y militar de Cuba, sigue con vida José Ramón Machado Ventura, veterano dirigente histórico del Partido Comunista y participante en la revolución, también con vida, y Guillermo García Frías.

Ramiro Valdés viendo el partido de Champios que enfrentó al Madrid con el Mónaco, el pasado 21 de enero, en la sede de la Empresa Eléctrica de Cuba. / Cedida a Lne

Orígenes y juventud revolucionaria

Ramiro Valdés nació en una familia humilde, trabajo de bodeguero y desde joven se vinculó al movimiento contra la dictadura de Batista. El régimen le encomendó el trasvase del aparato revolucionario cubano a Venezuela. Hasta el punto de que en enero de 2010 el entonces presidente Hugo Chávez, anunció que Ramiro Valdés (Ramirito) encabezaría la comisión creada para resolver la grave crisis energética que vivía el país. Valdés, a quien algunos diplomáticos califican como "el venezolano" por ser quien mejor ha conocido los resortes del poder en Caracas y las confidencias del difunto Chávez, se le atribuye el diseño del aparato represor del régimen bolivariano. En 1996 Valdés se puso al frente del grupo empresarial Copextel, encargado del desarrollo de importaciones electrónicas e informáticas que pasó a ser parte del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones en el año 2000. En 2006 Fidel le nombró ministro de Informática y Comunicaciones. Se le considera como el principal responsable de la censura de internet en Cuba. Ese control de la red se extrapoló a Venezuela.

De la Sierra Maestra a la dirección del Estado

Tras la victoria revolucionaria, Valdés fue uno de los dirigentes más influyentes del nuevo Estado cubano. Participó en roles clave en el Ministerio del Interior —siendo dos veces ministro— y en la creación y consolidación de los órganos de seguridad del Estado. Asimismo, ocupó posiciones como viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ministro de Informática y Comunicaciones, y viceprimer ministro de Cuba, cargos que mantuvo durante décadas, como figura central en la nomenclatura del Partido Comunista. Ramiro Valdés forma parte de los llamados “históricos de la revolución” o “barbudos”. Tras el fallecimiento de varios de sus contemporáneos a lo largo de los últimos años, su figura ha adquirido un peso simbólico creciente, representando —junto con otros líderes de su generación— el fin de una era que comenzó con la lucha contra Batista hace más de 70 años.