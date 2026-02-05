La ayuda del Principado contra la precariedad de los asturianos de Cuba: casi dos millones de euros desde 2007 y más de 500.000 en los últimos cuatro años

De 2007 en adelante, para tratar de aliviar la aguda necesidad de los aproximadamente 16.000 asturianos que resisten en Cuba, el Gobierno del Principado ha enviado ayuda a la isla por valor de casi 1,9 millones de euros. Es un auxilio de cuantía anual fluctuante que acumula 16.202 subvenciones concedidas en la suma de estos diecinueve años y que en la experiencia más reciente, según las cifras del Ejecutivo, cerró 2025 con 162.184 euros, la cifra más alta desde 2010. Los últimos cuatro ejercicios, los posteriores a la pandemia del coronavirus, enseñan un significativo incremento en el flujo de los fondos de socorro, con un total por encima del medio millón de euros y una media de casi 143.000 al año.

La ayuda es un salvavidas fundamental, pero insuficiente, un asidero indispensable que no alcanza para cubrir la multitud de las privaciones de una colonia menguante, pero todavía significativa y sobre todo sufrida, condenada a adaptarse a la penuria de un país cada vez más asediado por la escasez de lo más básico. La escalada de la precariedad en Cuba hace llegar relatos de apagones constantes, precios disparados, calles llenas de basuras y hasta una reciente epidemia de virus respiratorios transmitidos por mosquitos que han cogido a los hospitales cubanos sin medios para atajarlos. El año 2026 empezó con una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que ha tenido como efecto colateral el corte del suministro de petróleo venezolano que llegaba a Cuba y un recrudecimiento del bloqueo internacional sobre la isla y de la precariedad de una población al borde de la crisis humanitaria.

Para hacer frente a tanta necesidad, las ayudas de emergencia que el Principado convoca para sus emigrantes en situaciones de vulnerabilidad han ido subiendo en Cuba de los 130.000 euros de 2022 y 2023 a 149.338 en 2024 y a 162.184 en 2025. Pero es que ni siquiera resulta fácil conseguir que los asturianos residentes en Cuba tengan acceso siquiera a los medios más básicos para tramitar la solicitud de estas ayudas que el Gobierno regional convoca cada año. Por eso una de las asistencias que reciben los asturianos de Cuba es una estancia de dos trabajadoras sociales del servicio de emigración del Principado que todos los años dedican aproximadamente un mes a recorrer el país atendiendo consultas de diversa índole. La gran mayoría están relacionadas con la cobertura de necesidades básicas, alimentación y salud, pero también hace falta ayuda para solicitar la ayuda: para la tramitación de las subvenciones de emergencia del Principado.

Las trabajadoras ofrecen asimismo asesoramiento para la gestionar peticiones de recursos estatales, para realizar trámites de ciudadanía y nacionalidad, homologar formación académica o buscar alojamientos residenciales para mayores sin vivienda en Cuba o en Asturias. Según detallan fuentes del Principado, en estos viajes también se da cobertura a un sinfín de necesidades que incluyen las visitas a personas enfermas y a centros de asistencia como el Asilo Santoveña o el Hospital Salvador Allende, que la población todavía conoce como “la Covadonga” y que nació en el Centro Asturiano de La Habana como un emblema del poder que tuvo la emigración asturiana en la isla.

En conjunto, el Principado presta atención directa a la comunidad asturiana en Cuba desde 2001, aunque el auxilio, según las mismas fuentes, ha ido mutando a medida que se modificaban las necesidades muy cambiantes de la población de la isla. Las dificultades crecen por las características de la colectividad asturiana, que pasa por ser la más envejecida de las que la región tiene repartidas por el mundo: aproximadamente la mitad de las 16.000 personas inscritas como asturianas en Cuba tiene ya más de 65 años.

Por eso la necesidad y la urgencia de los recursos. Desde 2022, el Principado tiene instalado en La Habana, en la oficina de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba, un punto de atención social. Sus destinatarios son los naturales de Asturias, sus hijos y descendientes y su propósito, el refuerzo de la ayuda con una presencia permanente de la asistencia, orientación y asesoramiento a las personas con menos recursos.