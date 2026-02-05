La familia Corripio Alonso perpetúa el vínculo con sus raíces al lanzar en Villaviciosa la primera edición de sus galardones

Villaviciosa acogerá cada año en octubre, este será previsiblemente el día 2 de ese mes, la entrega de los galardones de la Fundación Corripio Alonso, cuya primera convocatoria se presentó este jueves. Los premios, repartidos en cuatro categorías dotadas con 25.000 euros cada una, distinguirán a personas o proyectos que encarnen la excelencia, con especial atención a aquellos vinculados a los concejos de Villaviciosa, Cabranes y Piloña. Estas distinciones, tal y como ayer destacó Alejandro Vega, alcalde maliayés, representan el “compromiso” con su tierra de origen de esta familia emigrante propietaria en la República Dominicana de un emporio empresarial con decenas de empresas y casi 14.000 empleados.

Alejandro Vega recordó que, en el mismo lugar donde este jueves se presentaba la convocatoria -el salón de plenos del Ayuntamiento de Villaviciosa y durante la entrega en 2022 de la distinción como hijo predilecto del concejo-, el empresario Pepín Corripio (nacido en Arroes) anunció su intención de crear una fundación que llevase su apellido y el de su esposa, la piloñesa Ana María Alonso. El objetivo de la Fundación y de estos premios es “preservar el legado de la familia en esta tierra que la vio nacer”. Vega destacó que los galardones de la Fundación Corripio incidirán en “la defensa de los valores” que están en la base del grupo empresarial fundado por Pepín Corripio, como son “la excelencia, el esfuerzo, el trabajo, la honradez y la ejemplaridad”. Valores, añadió el regidor de Villaviciosa, “que están en la vida de esta familia y en la de muchos emigrantes asturianos”. El alcalde agradeció a la familia Corripio, citando a los cuatro hijos de Pepín (Manuel, José Alfredo, Lucía y Ana) “este gran gesto” que representa el “compromiso” de los Corripio con su tierra y “la continuidad” de su vinculación con Asturias y, en especial, con los concejos de Villaviciosa, Cabranes y Piloña

Andrés Álvarez Iglesias, secretario de la Fundación Corripio Alonso, incidió en que los premios “pivotan” sobre “el agradecimiento de la familia” a su tierra de origen y son la expresión de su intención de “mantener vivas ‘sine die’ sus raíces con la tierra que vio nacer a Pepín Corripio”. Álvarez Iglesias apuntó también que, además del evento anual de entrega de los galardones, la Fundación está barajando la posibilidad de organizar algún otro evento relacionado con charlas o coloquios, pero que todavía está por precisar su contenido. “Antes tienen que permitirnos nacer”, indicó el secretario de la Fundación, quien destacó la voluntad de la familia de designar jurados que sean “especialmente conocedores” de cada una de las áreas de conocimiento premiadas y prestigiar así los galardones.

Las distinciones de la Fundación Corripio Alonso se dividen en cuatro categorías: el galardón “de las Letras, las Artes y Conservación del Patrimonio Histórico”, el premio “de la Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades”, el de “Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica” y, finalmente, el de “Bienestar social y Deportes”. Cada una de esas categorías estará dotada con 25.000 euros en metálico, más una escultura, diploma acreditativo y una insignia.

El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el próximo 30 de abril y las propuestas pueden provenir, según indican las bases, “del comité de asesoramiento” de la Fundación, de la propia familia Corripio Alonso, de premiados en ediciones anteriores, de componentes del jurado (siempre que esa candidatura no compita en la misma categoría donde el interesado tiene que juzgar), de las embajadas españolas o de las representaciones diplomáticas en España, de personas o instituciones “de reconocido prestigio” o de “otras personas o instituciones” invitadas por la Fundación. No se admitirán propuestas de personas o instituciones que soliciten un galardón para sí mismas, como tampoco para jefes de Estado o de Gobierno, para altas instituciones del Estado español o sus miembros, ni para miembros del patronato de la Fundación o jurados de los galardones. Las bases pueden consultarse en su integridad en la página web de la Fundación Corripio Alonso (www.fundacioncorripioalonso.com)