Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Eri Frade, Lucía González y Alejandro Famos en el octavo episodio de La Chalana de Xuan

El periodista deportivo de la Cadena Cope, la responsable de Estrategia Digital del periódico El País y el doblador Alejandro Famos charlan acerca de la morriña y el futuro de los asturianos en Madrid.

R. García

Ya está disponible el octavo episodio “La Chalana de Xuan”, el podcast que reúne a la comunidad asturiana en Madrid -la más numerosa y activa fuera del Principado-, y que estrena su primer capítulo de 2026 reuniendo alrededor de la misma mesa al periodista deportivo de la cadena Cope Eri Frade, la responsable de Estrategia Digital del periódico El País Lucía González y el doblador Alejando Famos. Estos tres asturianos se reúnen en la sidrería La Chalana del Mercado Barceló. Los tres son los protagonistas del nuevo episodio del videopodcast de Asturias Exterior, conducido por el periodista Xuan Fernández.

Lucía González y Eri Frade

Lucía González y Eri Frade

Escúchalo en Spotify
Escúchalo en Youtube

Con un formato ágil, directo y conversacional, “La Chalana de Xuan” se está convirtiendo ya en un punto de encuentro de los asturianos que viven y trabajan en Madrid. Durante aproximadamente media hora, estos invitados comparten sobre su experiencia en la capital y analizan la relación que mantienen con Asturias, a la que no pierden de vista. Con este proyecto, LA NUEVA ESPAÑA quiere hacer visible el talento de quienes residen fuera del Principado.

Noticias relacionadas

Asturias Exterior es la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.

Conoce a otros asturianos como tú

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  2. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  3. Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  5. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  6. Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
  7. El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
  8. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona

Eri Frade, Lucía González y Alejandro Famos en el octavo episodio de La Chalana de Xuan

Eri Frade, Lucía González y Alejandro Famos en el octavo episodio de La Chalana de Xuan

Vídeo | Presa de El Jerte desembalsando

La estación de esquí de Valgrande-Pajares cerró por avería o viento uno de cada tres días de la temporada

La estación de esquí de Valgrande-Pajares cerró por avería o viento uno de cada tres días de la temporada

El pueblo de Shrek está en Asturias: así es la pequeña aldea de cuento con casas para alquilar que tienen troncos y césped en las habitaciones

El pueblo de Shrek está en Asturias: así es la pequeña aldea de cuento con casas para alquilar que tienen troncos y césped en las habitaciones

Ribera de Arriba inaugura una exposición dedicada al Concurso de Microrrelatos Mineros

Ribera de Arriba inaugura una exposición dedicada al Concurso de Microrrelatos Mineros
Tracking Pixel Contents