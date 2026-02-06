La mejor selección de los contenidos de "Asturias Exterior" en un suplemento mensual: aquí puedes descargarlo

¿Quieres leer los mejores contenidos seleccionados del canal digital "Asturia" exterior? Si pinchas aquí podrás descargarte la versión en pdf de nuestro suplemento mensual, que este mes viene repleto de interesantes reportajes y entrevistas.

Los asturianos en Cuba son, sin duda, la comunidad de emigrantes con raíces en el Principado más castigada por las circunstancias que les ha tocado vivir. El suplemento "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA dedica cuatro páginas relatar, a través de la voz de una decena de asturianos en la isla, las penalidades a las que se enfrenta un país sin alimentos, sin medicinas, sin energía y, ahora, sometido a la amenaza de Donald Trump, que parece dispuesto a "asfixiar" al país. Además, en este número mensual se publica una entrevista con la exitosa escritora gijonesa Sara Torres y, entre otros muchos contenidos, un amplio reportaje sobre el TEC de Monterrey (México), la universidad mexicana que ha tejido unos sólidos lazos con Asturias ya que uno de sus principales impulsores es el empresario e ingeniero asturmexicano José Antonio Fernández Carbajal