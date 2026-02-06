La mejor selección de los contenidos de "Asturias Exterior" en un suplemento mensual: aquí puedes descargarlo
La terrible situación de los asturianos en Cuba es el tema principal del suplemento mensual que edita en papel el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA y que ahora también está accesible en formato pdf descargable
E. L.
¿Quieres leer los mejores contenidos seleccionados del canal digital "Asturia" exterior? Si pinchas aquí podrás descargarte la versión en pdf de nuestro suplemento mensual, que este mes viene repleto de interesantes reportajes y entrevistas.
Los asturianos en Cuba son, sin duda, la comunidad de emigrantes con raíces en el Principado más castigada por las circunstancias que les ha tocado vivir. El suplemento "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA dedica cuatro páginas relatar, a través de la voz de una decena de asturianos en la isla, las penalidades a las que se enfrenta un país sin alimentos, sin medicinas, sin energía y, ahora, sometido a la amenaza de Donald Trump, que parece dispuesto a "asfixiar" al país. Además, en este número mensual se publica una entrevista con la exitosa escritora gijonesa Sara Torres y, entre otros muchos contenidos, un amplio reportaje sobre el TEC de Monterrey (México), la universidad mexicana que ha tejido unos sólidos lazos con Asturias ya que uno de sus principales impulsores es el empresario e ingeniero asturmexicano José Antonio Fernández Carbajal
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona