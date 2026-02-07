A Dios tuiteando y con el pitufo dando: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana, la Carta hablará de la mucha revuelta interna que tuvimos: el alcalde de Siero, Ángel García, anunció que estaba dispuesto a salirse del PSOE y a crear un partido independiente si el Principado seguía frenando sus proyectos. Además, un centenar de católicos firmaron una carta "avergonzándose" de la actitud del Arzobispo de Oviedo por haber declarado, tras el anuncio de regularización de medio millón de emigranes, que en España "no todos caben". También se nos ha revuelto el sector de la defensa, que tantos millones y empleos promete para Asturias, y se ha desatado una pugna por el control de la empresa Indra, considerada como "el gigante español" de la Defensa, con una elevada participacion accionarial pública a través de la SEPI.

