La expansión sin pausa del “tercer concejo”: sólo Madrid y Barcelona ganaron más votantes en el extranjero que Asturias en 2025

El “tercer concejo” se expande. La Asturias del extranjero aumentó en 2025 su peso electoral a un ritmo sostenido con pocos precedentes y sin apenas comparación en el resto de España. El cierre del ejercicio, según los datos recién actualizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), detuvo al borde de los 139.000 el recuento ascendente de los inscritos como asturianos con derecho al voto en el extranjero. Han crecido sin pausa al menos desde 2008 y vuelven a ser más que nunca. El último dato exacto, 138.944 electores asturianos “ausentes” a 1 de enero de 2026, es el resultado de un incremento de 6.415 en un año, para Asturias el más abultado desde 2012 y en España uno de los más contundentes del mapa: por segundo ejercicio consecutivo únicamente superan el ascenso asturiano dos provincias, las dos más grandes, Madrid y Barcelona.

Asturias pulveriza así un nuevo récord histórico de votantes potenciales residentes en otros países y consolida el volumen de su diáspora en un nivel equivalente al del tercer concejo más poblado de la región. Hay más votantes fuera del Principado que en todos los municipios, salvo Gijón y Oviedo, y este ascenso tan significativo confirma el protagonismo de la emigración asturiana en un año de cambio sustancial para el volumen de las colonias de emigrantes españoles en el mundo.

En octubre terminó el último plazo para solicitar la tramitación de la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, la conocida como “ley de nietos” por su apertura a los nacidos en el extranjero con abuelos españoles, y los efectos de la avalancha de 2,3 millones de peticiones registradas en los consulados de todo el mundo se empiezan a percibir en el censo de residentes ausentes. Aún falta mucho tiempo para que se termine de dar curso al aluvión de solicitudes, pero el impacto se empieza a dejar sentir en el volumen total del censo de españoles expatriados. En 2025, el total nacional experimentó su mayor incremento desde 2014 y totaliza 2,6 millones con la contribución del alza de los asturianos, cuyo ascenso avanzó el año pasado a un ritmo medio de diecisiete al día…

La actualización del último recuento mantiene a Asturias como la cuarta provincia con más emigrantes con derecho al voto. Solamente Madrid, Barcelona y dos provincias gallegas de entidad demográfica similar a la del Principado, La Coruña y Pontevedra, superan en poder electoral a la Asturias expatriada: Madrid y Barcelona lideran la clasificación con mucha distancia –suman 475.850 y 254.063 inscritos, respectivamente– y por detrás únicamente La Coruña (174.777) y Pontevedra (146.612) aventajan a Asturias.

Se cuentan aquí personas con derecho al voto, los miembros mayores de dieciocho años de una colectividad de asturianos residentes en el extranjero que se acerca en total a las 149.000 personas en el dato de enero de 2025. Por países de residencia, la abrumadora hegemonía americana sitúa en Argentina a uno de cada cuatro votantes potenciales. La nación con más peticiones de nacionalidad con asiento en la “ley de nietos” acumula un censo electoral de 34.743 inscritos como asturianos tras un más que significativo incremento de 2.000 en un año. Por detrás, México se acerca al veinte por ciento con algo más de 26.000 y Cuba, con 16.000, ronda el doce. Esos tres países acumulan más de la mitad de los votantes expatriados.

Más votantes en Argentina que en Langreo

Hay en conjunto, esto lleva tiempo siendo así, más personas con derecho al voto en el extranjero que en 76 de los 78 municipios asturianos, todos excepto Gijón y Oviedo. Su volumen es tan amplio y ha crecido tanto en los últimos tiempos que Argentina tiene más electores que Langreo, los de México superan a los de Castrillón y hay más votantes en Cuba que en San Martín del Rey Aurelio… Los residentes expatriados pueden votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas, y su volumen en constante progreso debería poner en alerta a partidos políticos y cazadores de votos de todo signo, pero el gran matiz de esta estadística es que, normalmente, no votan. O votan muy poco.

A pie de urna, la supuesta capacidad decisiva que el censo otorga a la diáspora comienza a desvanecerse cuando se observa que la participación de los emigrantes asturianos apenas alcanzó el siete por ciento en las dos citas con las urnas del año 2023. Para entonces, por cierto, el ejercicio del derecho al sufragio desde el exterior se había liberado ya del muy cuestionado “voto rogado”, la obligación de solicitud previa del voto que desincentivó a los electores durante su periodo de vigencia, entre 2011 y 2023.

Aún así, en elecciones con márgenes estrechos, el voto emigrante ha dado sorpresas como la que decantó un escaño decisivo a favor del PSOE frente a Foro en 2012. En las autonómicas de 2023, el recuento de las papeletas del exterior mantuvo hasta última hora la emoción sobre el posible vuelco hacia el PP de un diputado del oriente asignado al PSOE que finalmente no se produjo. En ese contexto se inscribe la mirada cada vez más frecuente de los partidos hacia el extranjero y la propuesta pionera del PSOE asturiano de incorporar al mapa electoral asturiano una circunscripción propia para la Asturias expatriada, que tendría un diputado en la Junta General del Principado. La opción está pendiente, sujeta a la relevante condición de que requiere una modificación de la ley electoral asturiana y obliga a una nada sencilla búsqueda de mayorías agravadas en el parlamento.