La mina con presencia asturiana que creará 300 empleos y facturará 100 millones de euros al año

El Grupo de Investigación de Geología Aplicada a la Ingeniería del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo tendrá un papel protagonista en la explotación de una nueva mina de cobre que se abrirá en Valverde del Camino, en la provincia de Huelva.

El yacimiento será explotado por la compañía Atalaya Mining, considerada una empresa estratégica dentro del sector del cobre. Hace seis años se descubrieron en esta zona restos de cobre que apuntaban a la existencia de un nuevo yacimiento. Hasta entonces, el área —de monte bajo— se utilizaba principalmente como coto de caza.

Tras el hallazgo, la compañía inició los trámites administrativos necesarios para autorizar la explotación, cuyo inicio está previsto para este mismo año. El proyecto minero recibe el nombre de Masa Valverde.

Liderazgo científico desde Asturias

El Grupo de Investigación de Geología Aplicada a la Ingeniería, dirigido por Daniel Arias, es un actor esencial en todo el proceso. Los geólogos asturianos serán los responsables del diseño de la rampa de acceso a la mina subterránea, que alcanzará una profundidad de entre 4.000 y 5.000 metros.

La rampa tendrá una longitud aproximada de cinco kilómetros y se excavará en roca volcánica. Además, los expertos de la Universidad de Oviedo formarán a los geólogos que trabajarán en la mina, encargados del seguimiento de la excavación y del control de la explotación. “El proyecto es una muy buena noticia y un gran reto”, destaca Daniel Arias. El modelo geológico, base sobre la que se diseñan las cámaras de explotación, también será elaborado por los especialistas de la institución académica asturiana.

Una imagen del yacimiento / LNE

Impacto económico y empleo: 300 directos

Está previsto que la mina genere alrededor de 300 empleos directos y 1.500 indirectos. Todo ello en un contexto en el que el cobre alcanza precios históricamente elevados: actualmente se paga en torno a 10.000 euros por tonelada. La previsión es extraer unas 10.000 toneladas de cobre al año, lo que supondría una facturación anual de unos 100 millones de euros solo por este metal. Además del cobre, el yacimiento permitirá la extracción de zinc, plomo, oro y plata, aunque en menores cantidades. Estos minerales aportarán unos 20 millones de euros adicionales.

¿Por qué el cobre es tan importante?

El verdadero núcleo del negocio estará en el cobre, convertido en un metal estratégico en un momento clave de la economía mundial. La transición energética y la electrificación han disparado la demanda debido a su uso imprescindible en redes eléctricas, energías renovables, vehículos eléctricos, baterías, centros de datos y tecnología en general.

Mientras tanto, la oferta crece a un ritmo mucho más lento por los problemas en grandes minas, la falta de nuevas inversiones, las mayores exigencias ambientales y las tensiones geopolíticas. A ello se suma la expectativa de una escasez futura, lo que empuja a inversores y mercados a pagar precios más altos en el presente.

Por todo ello, el cobre no solo es caro, sino que se ha convertido en un recurso crítico para el crecimiento económico, la descarbonización y la seguridad industrial, hasta el punto de que muchos países ya lo tratan como un material estratégico.