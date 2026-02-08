La mina con presencia asturiana que creará 300 empleos y facturará 100 millones de euros al año
Geólogos de la Universidad de Oviedo diseñarán la rampa de Masa Valverde, un yacimiento minero de cobre ubicado en Huelva
El Grupo de Investigación de Geología Aplicada a la Ingeniería del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo tendrá un papel protagonista en la explotación de una nueva mina de cobre que se abrirá en Valverde del Camino, en la provincia de Huelva.
El yacimiento será explotado por la compañía Atalaya Mining, considerada una empresa estratégica dentro del sector del cobre. Hace seis años se descubrieron en esta zona restos de cobre que apuntaban a la existencia de un nuevo yacimiento. Hasta entonces, el área —de monte bajo— se utilizaba principalmente como coto de caza.
Tras el hallazgo, la compañía inició los trámites administrativos necesarios para autorizar la explotación, cuyo inicio está previsto para este mismo año. El proyecto minero recibe el nombre de Masa Valverde.
Liderazgo científico desde Asturias
El Grupo de Investigación de Geología Aplicada a la Ingeniería, dirigido por Daniel Arias, es un actor esencial en todo el proceso. Los geólogos asturianos serán los responsables del diseño de la rampa de acceso a la mina subterránea, que alcanzará una profundidad de entre 4.000 y 5.000 metros.
La rampa tendrá una longitud aproximada de cinco kilómetros y se excavará en roca volcánica. Además, los expertos de la Universidad de Oviedo formarán a los geólogos que trabajarán en la mina, encargados del seguimiento de la excavación y del control de la explotación. “El proyecto es una muy buena noticia y un gran reto”, destaca Daniel Arias. El modelo geológico, base sobre la que se diseñan las cámaras de explotación, también será elaborado por los especialistas de la institución académica asturiana.
Impacto económico y empleo: 300 directos
Está previsto que la mina genere alrededor de 300 empleos directos y 1.500 indirectos. Todo ello en un contexto en el que el cobre alcanza precios históricamente elevados: actualmente se paga en torno a 10.000 euros por tonelada. La previsión es extraer unas 10.000 toneladas de cobre al año, lo que supondría una facturación anual de unos 100 millones de euros solo por este metal. Además del cobre, el yacimiento permitirá la extracción de zinc, plomo, oro y plata, aunque en menores cantidades. Estos minerales aportarán unos 20 millones de euros adicionales.
¿Por qué el cobre es tan importante?
El verdadero núcleo del negocio estará en el cobre, convertido en un metal estratégico en un momento clave de la economía mundial. La transición energética y la electrificación han disparado la demanda debido a su uso imprescindible en redes eléctricas, energías renovables, vehículos eléctricos, baterías, centros de datos y tecnología en general.
Mientras tanto, la oferta crece a un ritmo mucho más lento por los problemas en grandes minas, la falta de nuevas inversiones, las mayores exigencias ambientales y las tensiones geopolíticas. A ello se suma la expectativa de una escasez futura, lo que empuja a inversores y mercados a pagar precios más altos en el presente.
Por todo ello, el cobre no solo es caro, sino que se ha convertido en un recurso crítico para el crecimiento económico, la descarbonización y la seguridad industrial, hasta el punto de que muchos países ya lo tratan como un material estratégico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
- El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
- El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
- La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
- El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza por razones de seguridad