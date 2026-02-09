"La alianza con el Instituto Fernández Vega y las dobles titulaciones serán un parteaguas en la historia del TEC"

Parece ciencia ficción, pero es sólo ciencia. La investigación que lidera el biólogo sueco Per-Olof Berggren, y que explora la utilidad de implantar células del páncreas –islotes pancreáticos– en la cámara anterior del ojo para difundir los beneficios a todo el organismo y combatir enfermedades como la diabetes ha superado satisfactoriamente los ensayos en animales. "Estamos en el proceso para empezar a trabajar con humanos", confirma con agrado el doctor Juan Homar Páez Garza, oftalmólogo mexicano, director de la Fundación TecSalud y del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales del Instituto Tecnológico de Monterrey, una de las entidades que patrocinan este un estudio "multicéntrico" al que se ha incorporado el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega en virtud del acuerdo suscrito a tres bandas con la universidad privada mexicana y la Universidad de Oviedo.

La alianza, rubricada el pasado octubre en Oviedo, promueve la investigación conjunta y el intercambio de estudiantes y profesores, el impulso al emprendimiento en la salud o una doble titulación para posgrados de alta especialidad en oftalmología a través del recién instituido Centro de Investigación Eva y José Antonio Fernández Carbajal. Páez (Santa Catarina, Nuevo León, 1956) es especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo, fundador de la especialidad en el Hospital San José del TEC y artífice del Centro de Salud Integral de la Fundación TecSalud, dedicado a la atención a pacientes con escasos recursos.

–¿Por qué Asturias?

–Asturias es un lugar muy importante para el ingeniero José Antonio Fernández Carbajal. Tiene allí sus antepasados y es un enamorado de Asturias. Además, tanto por su parte como por la nuestra, desde el punto de vista oftalmológico, trabamos una muy buena relación con el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

–¿Qué les dan ellos, qué reciben ustedes?

–Estamos hablando de un espacio muy prestigioso no sólo España, en toda Europa. Es considerado el mejor instituto oftalmológico privado de España y establecer una relación con ellos tiene muchísimo valor para nosotros. Aquí se juntan muchas cosas, y la principal es la decisión de José Antonio Fernández y su esposa, Eva Garza Lagüera, de crear un espacio de investigación dentro del Instituto Fernández-Vega con varias funciones, empezando por los intercambios científicos y de investigadores que permitan la presencia del Tecnológico de Monterrey allí. Para nosotros eso es muy importante, porque en esta institución otorgamos una enorme relevancia la internacionalización, pero esto no es sólo un acuerdo de investigación. Tiene un espectro mucho más amplio.

–¿Cuál?

–La investigación del centro "Eva y José Antonio Fernández Carbajal" será principalmente oftalmológica, pero el acuerdo también se dirige a otras áreas, sobre todo a las terapias celulares. La institución está básicamente diseñada, creada y conceptualizada para producir una investigación dirigida hacia la generación de tratamientos que beneficien a la población con proyectos desarrollados conjuntamente entre nuestros investigadores y los suyos. Ese es uno de los pilares, pero hay otros. Nuestros profesores y los suyos también van a tener un importante intercambio científico, de conocimientos y buenas prácticas dentro de la oftalmología y los alumnos que están cursando esta especialidad en el Tecnológico podrán tener estancias allá, y viceversa. Todos podemos aprender algo de todos, eso ayuda muchísimo. También será muy valiosa la posibilidad de que nuestros profesores puedan tener estancias en Asturias, y ya están invitados a participar en junio en un curso de oftalmología que organiza el Instituto Fernández-Vega.

–¿Hacia dónde se dirigen los pasos inmediatos de la alianza?

–Tenemos en elaboración un libro conjunto sobre oftalmología y enfermedades externas cuyos editores serán Jesús Merayo por Instituto Fernández-Vega y Alejandro Rodríguez por el TEC. Eso también va a empezar a trascender, no sólo en nuestros dos países, sino internacionalmente. Será una publicación sobre superficie ocular, problemas de ojos secos y lágrimas, de mala cicatrización después de cirugías o de enfermedades que impactan en esa zona del ojo, sobre todo patologías inmunológicas que pueden causar daño en la superficie ocular, lo que realmente es un problema grande. El volumen está en la fase de compilación de los capítulos y la idea es que esté listo hacia el final del verano, tanto en versión electrónica como impresa.

–¿En qué se traducirá exactamente el intercambio de conocimiento entre las dos instituciones?

–En investigación, que es el área principal del acuerdo, los médicos que están haciendo cursos de alta especialidad, los que ya son oftalmólogos y se están especializando en un área muy específica, van a tener la oportunidad de trabajar aquí y allá, y lo más importante es que podrán tener una doble titulación, el título del Tecnológico y el del Instituto Fernández-Vega. Eso va a ser un parteaguas en la relación del TEC, y específicamente de su área médica, con el resto de las instituciones, un logro muy importante y muy difícil de conseguir. Pero hemos logrado conjuntar nuestros planes de estudio con los de ellos, ofrecer cosas que ellos no ofrecen y viceversa y va a tener un gran valor. De hecho, esta será la primera doble titulación del TEC con una institución internacional.

–¿Cuándo estará en funcionamiento?

–Estamos dando los últimos toques a los contenidos que se van a ofrecer y yo creo que para el verano debe estar funcionando. Se trata de que los estudiantes de alta especialidad pasen seis meses en cada sitio y la idea es ofrecer lo mismo, pero con estancias más cortas, para los residentes. Para cursar la alta especialidad, eso sí, se establecerá como requisito que se completen como mínimo seis meses de estancia investigadora en el centro recién creado dentro del Instituto Fernández-Vega. ¿Por qué? Porque tenemos que darle vida, empezar a generar conocimiento y hacer esta medicina que desde el laboratorio se traslade a la atención a los pacientes.

–Uno de los grandes hitos de la alianza investigadora es el proyecto de Per-Olof Berggren para implantar islotes pancreáticos en la cámara anterior del ojo y desde allí difundir a través del sistema inmunológico determinados componentes capaces de combatir enfermedades como la diabetes. ¿En qué fase se encuentra?

–Este es un estudio multicéntrico que estamos desarrollando nosotros, el Bascom Palmer Eye Institute de Miami y ahora el Instituto Fernández-Vega, a través de este centro tan importante que se está creando. Ha sido todo un reto lograr poner esas células dentro del ojo y que funcionen. Porque las técnicas que hemos desarrollado han sido ya totalmente aceptadas y adoptadas por el Bascom Palmer, la institución número uno en oftalmología de Estados Unidos, y vamos muy avanzados. Hemos superado prácticamente ya la fase de los ensayos en animales y sólo falta que el protocolo sea aprobado por Cofepris [la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Gobierno mexicano] para empezar a trabajar con humanos. No quiero decir que va a ser la próxima semana, pero estamos ya en ese proceso.

–¿Qué otros proyectos maneja su vínculo investigador con Asturias?

–De manera inminente lanzaremos la convocatoria aquí para que los oftalmólogos y los médicos que quieran investigar terapias celulares presenten sus proyectos y el comité científico de ambas instituciones los apruebe.

–¿Cuántos serán y qué requisitos básicos deben cumplir?

–No tenemos todavía claro el número, pero tampoco pueden ser muchos. Hablamos de, como mínimo, dos proyectos por nuestra parte, pero deben tener un gran sustento y una gran aplicación transnacional, deben cumplir el requisito de conseguir que la investigación del laboratorio se traslade a la gente.

–¿Qué puede aportar el modelo del TEC a la formación sanitaria en España? ¿Qué nos pueden enseñar?

–Yo creo que el modelo del Tecnológico es muy innovador. España está muy avanzada en este aspecto, pero si algo podemos aportar quizá sea la experiencia de trabajar de una manera muy colaborativa en la que la investigación está unida siempre con la atención a los pacientes. Esa es una de nuestras premisas en los hospitales de TecSalud, que tienen tres pilares importantes. Uno es la atención, el otro la investigación y el tercero la educación. Si se fija, en el mundo los mejores hospitales son los que educan e investigan. Si queremos ejercer la mejor medicina, la tenemos que pegar con la formación. Hemos comprobado que en el consultorio los estudiantes son nuestros mejores auditores.

–Ustedes son una entidad privada comprometida con la financiación de la investigación médica. ¿Están las instituciones públicas a la altura?

–En México, y en España imagino que también, se necesita un esfuerzo más importante en ese aspecto. Pero si nosotros nos aislamos del sistema público, o viceversa, no estaremos estableciendo la sinergia necesaria. La colaboración con el sector público es muy importante. Yo siempre digo que todos somos ángeles, pero de una sola ala. Si queremos volar, tenemos que unirnos con otros.