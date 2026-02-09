La diáspora pierde al allandés Manuel Rodríguez Maire: el emigrante español más longevo de la República Dominicana fallece a los 103 años

La poderosa e influyente diáspora asturiana en la República Dominicana llora la pérdida de Manuel Rodríguez Maire, el allandés centenario que era el emigrante español más longevo del país caribeño. Próspero comerciante en Santo Domingo durante varios decenios, Rodríguez Maire falleció a los 103 años en la capital dejando tras de sí una vida larga y fructífera y el rastro de “honestidad” y “hombría de bien” que hace sólo unas pocas semanas le reconoció en un emotivo homenaje la Fundación de la Inmigración Española en la República Dominicana, que preside el empresario asturdominicano José Vitienes Colubi. En el acto, celebrado este mes de enero en la residencia de la familia, el veterano emigrante recibió una placa que deja constancia de sus “méritos excepcionales” y su papel esencial como “modelo ejemplar a seguir” para las presentes y futuras generaciones.

Fue el último tributo en vida que recibió Manuel Rodríguez Maire, en casa y acompañado por su esposa, Josefina Álvarez y su hija, María Rodríguez. Nació en septiembre de 1922 en Villavaser (Allande) y vivió más de ochenta de sus 103 años en Santo Domingo. Fue el intrépido cuarto hijo de los diez que tuvieron José Rodríguez y Consuelo Maire, dos emigrantes a Argentina que habían regresado a casa con sus tres primeros vástagos, y en 1943, a los 21 años, deshizo el camino de sus padres a través del Atlántico. Se embarcó en dirección a la República Dominicana, el destino al que el “efecto llamada” dirigía entonces los pasos de muchos de sus paisanos de Allande.

Al llegar empezó a trabajar con su tío, Manuel Rodríguez Rodríguez, en la tienda “La Troya” de la Avenida Mella de Santo Domingo, pero no tardó en cruzar la calle para incorporarse a “La tijera”, un establecimiento dedicado al mismo comercio de tejidos en el que estuvo tres años. El espíritu emprendedor y el tesón característicos del emigrante le impulsaron a independizarse y a constituir una fructífera sociedad con un gallego de La Guardia, José Rodriguez Lomba, para abrir su propio local sin salir de aquella avenida que circunda la populosa Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Lo llamaron “Almacenes Mella” y el crecimiento del negocio los llevó con el tiempo a incorporar una sucursal y dos tiendas más, “El progreso” y “La Florida”, que con los años vendieron. Rodríguez Lomba se retiró, Rodríguez Maire se quedó con los “Almacenes Mella” y no paró. En 1986 adquirió el edificio de lo que había sido “Casa Vitienes”, el negocio del emprendedor cabranés Ernesto Vitienes –el padre de José–, y allí fundó unos años más tarde el “Centro Mella CxA”.

En el tercer viaje que hizo a Asturias desde su partida conoció a la que sería su esposa, Josefina Alvarez Busto. Se casaron el 20 de agosto de 1960 en Trubia y el año pasado celebraron sus 65 años de matrimonio. En 1972 nació María, su única hija, que en el homenaje fue la encargada de glosar a su padre con una sentida semblanza del allandés que emigró, dijo, “con la idea de pasar unos años aquí y regresar a su tierra, pero esta isla le cautivó, a él y a mamá". Los dos "terminaron quedándose para siempre”, pero nunca olvidaron sus raíces y mientras estuvo en condiciones de viajar, Manuel “visitaba todos los años Asturias, su patria querida”.

Al tributo que la emigración española en la República Dominicana brindó a su hijo más longevo asistieron José Vitienes, la vicepresidenta de la Fundación de la Inmigración Española, Elena Viyella, y entre otros el empresario asturiano José Luis Corripio y su esposa, Ana María Alonso, además de la embajadora de España en la nación caribeña, Lorea Arribalzaga. El acto se inserta en la labor que asume el colectivo presidido por Vitienes y constituido a imitación del Archivo de Indianos de Colombres con el propósito de preservar la memoria y la huella que dejaron los emigrantes españoles en el país caribeño.

El protagonismo de los asturianos fue en esa tarea, una vez más, notable, y Manuel Rodríguez Maire sumó su nombre a la lista larga de los expatriados del Principado que contribuyeron a la prosperidad del país en el último siglo. Fue especialmente fluida la corriente que condujo hasta el sector dominicano de la isla de La Española sobre todo a cabraneses, piloñeses y allandeses. Sobresalieron muchos en el comercio y la actividad empresarial de índole diversa y los de Allande particularmente, Rodríguez Maire es un ejemplo claro, en el sector de los tejidos y confecciones.