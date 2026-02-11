Javier Rodríguez, líder global de estrategia en una gran consultora: "Lo más importante que necesita Asturias es que los jóvenes vean el inmenso valor de salir fuera, aprender y traer esas ideas"

Javier Rodríguez González (Oviedo, 1980) ocupa el cargo de Global Head of Strategy (líder global de estrategia) en la consultora KPMG en España. Rodríguez González es ingeniero mecánico por la Universidad de Oviedo y ha trabajado en el Reino Unido, Brasil, Alemania y ahora reside en Madrid.

-Cuando terminó sus estudios de Ingeniería mecánica en Oviedo, ¿ya tenía claro que viviría en el extranjero?

-Cuando empecé la universidad en Asturias me parecía una locura emigrar, mi vida estaba en Asturias y valoraba la comodidad de saber cómo funciona el mundo y las personas. Sin embargo, los dos últimos años de universidad disfruté de una beca Erasmus para estudiar Ingeniería de Automoción en la Technische Universität München. Mi idea era completar mi formación y después poder encontrar empleo en alguna empresa de automoción en España. Sin embargo, me enamoré de la vida en el extranjero y de la oportunidad de vivir experiencias en otros países y, desde ese momento, empezó mi periplo por el mundo. Desde entonces muchos años, muchos países y una vida en varios idiomas con una familia construida paso a paso en varias culturas me han hecho ver que no hay vida en el extranjero, sino un mundo entero para descubrir y disfrutar.

-¿Consideraba inevitable emigrar para progresar?

-Nunca tuve una visión clara de cuáles eran las oportunidades en el mercado nacional, y mucho menos qué tipo de carrera podría tener en el extranjero. Si algo nos hace falta en Asturias es poder describir a nuestros universitarios qué pueden encontrar en casa y cómo funciona el mundo fuera. Ni siquiera me planteaba la necesidad de emigrar para progresar porque no tenía demasiado claras mis propias aspiraciones. Nos pasamos la carrera entera estudiando y trabajando sin necesariamente saber a dónde queremos llegar. Solo con los años y habiendo entendido el mercado en España y en otros países llegué a entender que las expectativas de carrera se ven inmensamente mermadas cuando no consideras opciones fuera, y lo que es más importante, tardas años en entender que vivir fuera de España no solo te permite progresar profesionalmente, sino que más importante aún te permite progresar personalmente.

-¿Cree que ha cambiado la situación para los jóvenes asturianos?

-Creo que desgraciadamente no demasiado, lo primero porque seguimos empeñados en decirle a nuestros estudiantes universitarios que lo más importante es aprobar asignaturas y acabar la carrera sin ayudarles a pensar en lo que vendrá después. Estudiar es prepararse para algo, si no tienes muy claro ese algo lo más normal será que te equivoques, y lo segundo creo que a día de hoy, y dependiendo de las aspiraciones de cada individuo, sigue siendo increíblemente importante tener experiencia viviendo fuera de tu país y de tu cultura, por motivos profesionales y personales. Nada de estas dos cosas ha cambiado demasiado en estos últimos 25 años, para ser muy honestos

-Usted vivió varios años en Londres, ¿qué aprendió de aquella etapa?

-Dos cosas: inglés y la importancia de hablar el idioma si de verdad quieres progresar en tu futuro profesional. Olvídate de lo que aprendiste en tu carrera, si no lo puedes contar en inglés no te servirá de mucho en las grandes ligas profesionale. Y después, la importancia del sector financiero —la fabrica de riqueza más concentrada que puedes conocer—, la importancia de abstraerse de la técnica para entender los motivos económicos y psicológicos por los que ocurren los cambios en el mercado. Durante mi carrera nunca me llegué a imaginar que trabajaría en el sector financiero, y aún así algunos de mis logros técnicos más importantes han sido en este sector que era tan desconocido para mí cuando ingrese en el mercado laboral.

-Trabajó durante varios años para Jaguar, una institución automovilística en el Reino Unido. ¿Hoy conduce o prefiere el metro de Madrid?

-El que nace un “petrol head” muere un “petrol head”. Mi pasión por los coches se remonta a mi niñez y es algo que yo diría que no solo no ha cambiado sino que ha ido a peor. Si puedo evitar cualquier modo de transporte que no sea un coche, lo hago. Sé que no suena muy sostenible, pero es el único vicio que me permito estos días. Para mí, conducir no es transporte, es relajación, meditación y uno de los sitios donde me surgen las mejores ideas.

-De Londres se fue a Madrid y de allí a Brasil, ¿cómo vivió esos cambios?

-Fue una etapa muy intensa de mi vida. Recuerdo aquellos años como una vida entera, entre en el mercado de M&A (Fusiones y Adquisiciones) en Londres, y después de algunos años increíblemente intensos de muchísimo aprendizaje en algunas de las transacciones entre empresas más icónicas del mundo, decidí hacer una pausa y volver a España para trabajar en una consultora un poco más de calma. Sin embargo, la cabra tira al monte y después de menos de dos años en España decidí tomar todo mi aprendizaje y establecer un negocio en America Latina, desde Brasil, para la misma compañía en la que había trabajado en Londres. Fueron muchos cambios y un ritmo de trabajo de locos, pero ahora miro a aquella etapa como los años donde más aprendí y donde mas evolucioné.

-En Brasil nacieron sus hijos, pero su mujer es filipina, ¿cómo se conocieron?

-Conocí a mi mujer en Hong Kong en una visita a mi hermano, que aún vive allí con su mujer, también filipina. Mi mujer actual era, y es, la mejor amiga de la mujer de mi hermano. Nos conocimos en una de las ocasiones en que lo visité, y para mí fue amor a primera vista. Tardé en declararme una semana, y pocos meses después decidimos casarnos. Justo en ese momento estaba considerando la oportunidad de ir a trabajar a Brasil y ella dejó su vida atrás para venirse conmigo. Fue todo una locura y una aventura, y cuando miro atrás me doy cuenta de todo lo que mi mujer sacrificó para seguir a este loco. Poco después tuvimos familia y nacieron nuestro hijo y nuestra hija, puros cariocas, en Río de Janeiro. No cambiaría una sola de aquellas decisiones, hoy nuestra familia es la representación exacta de la multiculturalidad y de la globalización.

-Tengo una curiosidad, ¿qué idioma hablan en casa?

-Es buena pregunta. Muy a disgusto de mis padres, en casa hablamos inglés que es la lengua en la que mi mujer y yo hemos hablado desde que nos conocimos, pero los niños también hablan español con sus abuelos y tagalog con la familia de mi mujer. A veces la casa parece una Torre de Babel, con varios idiomas en paralelo, cuando tenemos amigos brasileños o alemanes visitándonos.

-¿A su familia le gusta visitar Asturias o están acostumbrados a climas más cálidos?

-Les encanta Asturias, de hecho mi mujer siempre me dice que se quiere jubilar en Asturias. Le tiran las montañas y la comida. Ella es filipina pero proviene del norte, de una región que se llama Cordillera, perdida en las montañas, no la típica estampa de Filipinas y, de hecho, muy parecida a Asturias. A mis niños les encanta ir a casa de sus abuelos y correr por los prados, es un poco volver a una infancia como la que yo tuve, y sienten que Asturias son sus raíces reales, lo que para mi es muy importante. No le voy a engañar, a veces echamos de menos las playas de Copacabana, pero siempre encontramos un modo de viajar todos los años a Asia, o a otros lados donde poder disfrutar del clima tropical en donde nacieron nuestros hijos.

-De trabajar en Brasil a Alemania, ¿puede haber mayor contraste?

-La decisión de mudarnos a Alemania fue más bien un requerimiento de mi empresa. Estábamos muy a gusto en Brasil pero me pidieron regresar a Europa y desarrollar el negocio en la región. Hubo elementos muy positivos, como la mejoría de la calidad de vida por estar en un sitio mas seguro y organizado; también hubo otros elementos peores, como el clima o lo cerrada que es la sociedad en Alemania. En términos de mi trabajo no fue un cambio demasiado significativo ya que yo había estudiado y trabajado en Alemania, así que mi adaptación fue más rápida, pero mi mujer sí que no lo disfrutó tanto. Al final decidimos buscar un sitio intermedio en todos los aspectos y por eso nos acabamos viniendo a Madrid.

-La empresa para la que usted trabaja (KPMG) está presente en más de 140 países, imagino que ahí su experiencia internacional le ha servido de mucho.

-Mi experiencia internacional ha sido el elemento clave que me ha permitido liderar hoy un negocio con presencia en mas de 50 países. Los años de entrenamiento con diferentes culturas, lenguas y modos de trabajar. En una empresa como la mía, saber hacer negocios en todo el mundo y dominar el idioma inglés es casi más importante que el conocimiento técnico concreto. De algún modo, mi vida entera ha sido un proceso de preparación para hacer lo que hago hoy, y me llena de orgullo poder mirar atrás y conectar los puntos que me han llevado a esta vida loca que tengo a día de hoy. Solo para que se haga una idea, desde que empecé a responder esta entrevista he pasado por Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Estados Unidos. En un año normal visito 20 o 30 países y eso es algo que, aunque me cansa mucho, me satisface y me hace sentir un ciudadano del mundo.

-Actualmente usted es Global Head of Strategy, ¿cómo explicaría lo que hace?

-Nuestros servicios de Strategy en KPMG están relacionados con la creación de valor en procesos de compra y venta de empresas, mi trabajo es asesorar generalmente a consejos de administración en cómo llevar a cabo dichos procesos, y cómo maximizar el valor financiero de esas operaciones. Mi equipo está principalmente formado por economistas, ingenieros y matemáticos que analizan datos para extraer valor de unidades de negocio de nuestros clientes. Este servicio ha crecido enormemente en los últimos años a medida que los mercados son cada vez más eficientes y mis clientes necesitan de más ayuda para extraer valor de sus activos. A día de hoy, mi negocio emplea a más de 6.000 personas en más de 50 países.

-Usted ya había vivido en Madrid entre 2012 y 2013, ¿cree que ha cambiado mucho la ciudad desde entonces?

-Ha cambiado muchísimo. Madrid es hoy en día una ciudad increíblemente cosmopolita y preparada para albergar a personas de todas las nacionalidades, se puede hablar inglés hasta haciendo la compra y encontrar productos y servicios de todo tipo y de cualquier país, muy diferente de como era la ciudad en el 2012. Ha sido una sorpresa muy agradable volver y ver la ciudad tan cambiada para mejor

-Y hablando de cambios, ¿cuáles necesita Asturias según su opinión?

-Creo que Asturias sigue necesitando los mismos cambios que ha necesitado durante algunos años: un mercado laboral genuinamente más dinámico, mayor inversión privada y menos intervención estatal en el desarrollo de la economía. Pero lo más importante que necesita es que los jóvenes entiendan que el mundo es enorme y que hay un inmenso valor en salir fuera de Asturias y de España, aprender y traer de vuelta esas ideas para desarrollar negocios que puedan escalar y cambiar la región. Asturias es una de las regiones menos conocidas y más agraciadas del mundo. Solo después de haber vivido en tantos países y haber dado tantas vueltas puedes asegurar con rotundidad que no hay muchos sitios como Asturias; pero necesitamos más asturianos que puedan decir eso con conocimiento de causa y que puedan volver a la tierrina para cambiarla poco a poco, para que salir sea cada vez menos una necesidad y más una opción personal.