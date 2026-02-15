Aquí alguien ha matado a alguien: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana
Suscríbete para recibir semanalmente en tu correo el análisis de las noticias de la semana escrito por Eduardo Lagar, redactor jefe del periódico y responsable del canal "Asturias Exterior"
.
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana, la Carta hablará del revuelo político creado desde que Barbón denunció la existencia de una operación política para crear un nuevo partido de derechas en Asturias, respaldado por misteriosos empresarios cuyo nombre no desveló. Como hacía aquel detective de Gila, el presidente del Principado ha preferido seguir el método de ir lanzando indirectas y, como hacía el humorista de camisa roja, vino a decir aquello de "Aquí alguien ha matado a alguien". Todo eso y más, en la "Carta desde el Paraíso".
El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.
Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
- El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- 66 años con dorsal mundial