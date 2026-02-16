El Centro Asturiano de Madrid celebra la primera edición de Les Comadres
La institución asturiana organizó una cena a la que acudieron una veintena de mujeres
El Centro Asturiano de Madrid celebró el pasado jueves en su sede la I Cena de Comadres, un encuentro que reunió a mujeres de distintas generaciones en una velada marcada por "la convivencia, la memoria compartida y la reivindicación del papel de las mujeres en la historia y la cultura asturianas".
A la cita acudieron alrededor de una veintena de mujeres, la mayoría socias o con vinculación con el Centro Asturiano. La cena sirvió también para rendir un reconocimiento especial a la profesora Eulalia Ramírez Nueda, madrileña, pero muy vinculada al Centro Asturiano, donde ha impartido varias charlas relacionadas con sus investigaciones sobre la invisibilización de la mujer.
Nueda, maestra de Inglés jubilada y exasesora de Educación en la Comunidad de Madrid, recibió el diploma de Comadre de Honor en esta primera edición. “Es un galardón que pone en valor su trayectoria y su compromiso con la recuperación y difusión de las aportaciones femeninas tradicionalmente relegadas a un segundo plano”, indicaron desde el Centro Asturiano.
La velada transcurrió en un ambiente festivo y cercano, en el que no faltaron la música, el baile, las risas compartidas y la sidra, elementos que contribuyeron a reforzar el carácter comunitario del encuentro.
“Esta primera Cena de Comadres nace con la vocación de consolidarse como una cita anual, abierta al diálogo intergeneracional y al reconocimiento del legado y la fuerza colectiva de las mujeres”, destacaron desde la institución asturiana.
La cita finalizó con la celebración de un bingo musical, en el que las participantes debían acertar el año de varias canciones. La ganadora fue Claudia Montes, de Pola de Siero y perteneciente al grupo de baile L’Alborá, que se llevó como premio el libro Las reinas de la Monarquía Asturiana y su tiempo (718-925), de Álvaro Solano Fernández-Sordo.
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía