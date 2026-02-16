El Centro Asturiano de Madrid celebra la primera edición de Les Comadres

El Centro Asturiano de Madrid celebró el pasado jueves en su sede la I Cena de Comadres, un encuentro que reunió a mujeres de distintas generaciones en una velada marcada por "la convivencia, la memoria compartida y la reivindicación del papel de las mujeres en la historia y la cultura asturianas".

A la cita acudieron alrededor de una veintena de mujeres, la mayoría socias o con vinculación con el Centro Asturiano. La cena sirvió también para rendir un reconocimiento especial a la profesora Eulalia Ramírez Nueda, madrileña, pero muy vinculada al Centro Asturiano, donde ha impartido varias charlas relacionadas con sus investigaciones sobre la invisibilización de la mujer.

Nueda, maestra de Inglés jubilada y exasesora de Educación en la Comunidad de Madrid, recibió el diploma de Comadre de Honor en esta primera edición. “Es un galardón que pone en valor su trayectoria y su compromiso con la recuperación y difusión de las aportaciones femeninas tradicionalmente relegadas a un segundo plano”, indicaron desde el Centro Asturiano.

La velada transcurrió en un ambiente festivo y cercano, en el que no faltaron la música, el baile, las risas compartidas y la sidra, elementos que contribuyeron a reforzar el carácter comunitario del encuentro.

“Esta primera Cena de Comadres nace con la vocación de consolidarse como una cita anual, abierta al diálogo intergeneracional y al reconocimiento del legado y la fuerza colectiva de las mujeres”, destacaron desde la institución asturiana.

La cita finalizó con la celebración de un bingo musical, en el que las participantes debían acertar el año de varias canciones. La ganadora fue Claudia Montes, de Pola de Siero y perteneciente al grupo de baile L’Alborá, que se llevó como premio el libro Las reinas de la Monarquía Asturiana y su tiempo (718-925), de Álvaro Solano Fernández-Sordo.