Asturianía a lo grande en Valladolid: el Centro Asturiano celebra 50 años de vida con un sinfín de actividades

El Centro Asturiano de Valladolid conmemora durante este 2026 el 50º aniversario de su fundación, una efeméride que celebra "medio siglo de historia, cultura, tradición y convivencia asturiana en la ciudad". La entidad asturiana, que cuenta con 253 socios, ha diseñado un amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año y que fue presentado este miércoles en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid.

En el acto participaron la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León, José Luis Bellido; y el presidente del Centro Asturiano de Valladolid, Alfonso Verdeja.

Los actos conmemorativos arrancaron el pasado 12 de febrero con la celebración de ‘Les Comadres’, una de las tradiciones más emblemáticas del calendario festivo asturiano, con la que el Centro quiso subrayar "el papel de la mujer en la vida asociativa".

Integrantes del Centro Asturiano de Valladolid, en el balcón del Ayuntamiento / LNE

La programación continúa con varias citas culturales destacadas, como una exposición fotográfica histórica en el Centro Cívico José Luis Mosquera, y una segunda muestra en el Centro Cívico Canal de Castilla, prevista para el 16 de junio. Ambas recorren la trayectoria y la memoria del Centro Asturiano a lo largo de sus cincuenta años de vida.

Uno de los momentos centrales del calendario será la Gala Conmemorativa del 50º Aniversario, que se celebrará el 25 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes. En ese acto se rendirá homenaje a los socios y socias que cumplen 50 años ininterrumpidos vinculados a la asociación.

Al día siguiente, el 26 de abril, está previsto el descubrimiento de una placa conmemorativa y la celebración de una comida de expresidentes y expresidentas, como reconocimiento a las personas que han contribuido al crecimiento y consolidación del Centro Asturiano de Valladolid.

Tradición, deporte y folixa.

El programa se completa con actividades festivas, deportivas y tradicionales, como el encuentro de Xanas y Xaninas (16 de mayo), la Supercopa de bolos (7 de junio) y la Folixa de exintegrantes del grupo de baile y la banda de gaitas (13 de junio), un reencuentro que reunirá a antiguos miembros de dos de las formaciones más representativas del Centro.

La tradición sidrera también tendrá un papel protagonista con el Mayado de sidra (19 de septiembre) y la Fiesta de la sidra (25 de octubre). La música llegará de la mano del Concierto de la Banda de Gaitas, previsto para el 21 de noviembre.

Los actos del 50 aniversario se cerrarán el 12 de diciembre con el acto oficial de clausura, que pondrá el broche final a un año de celebraciones pensadas para rendir homenaje al pasado del Centro Asturiano de Valladolid y proyectarlo hacia el futuro.

Un escudo conmemorativo para el aniversario.

Durante la presentación del programa también se dio a conocer el escudo conmemorativo del 50 aniversario, un diseño inspirado en el primer emblema del Centro Asturiano. La propuesta recupera elementos originales como las tres riestras y la Cruz de la Victoria, en una estética que remite a los años setenta, e incorpora un lazo rojo con el año de constitución de la entidad y la fecha del aniversario. El escudo mantiene, además, las llamas del escudo de Valladolid, como guiño a la vinculación histórica entre la asociación y la ciudad.