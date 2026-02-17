Los asturianos de Barcelona también celebran Les Comadres: la fiesta asturiana de las mujeres llega a Cataluña
El Centro Asturiano de Barcelona organiza un día de convivencia y celebración para más de 60 socias el próximo 21 de marzo
La fiesta de "Les Comadres" llega también a Cataluña, de la mano del Centro Asturiano de Barcelona. El próximo 21 de marzo de 2026, la entidad que agrupa a los asturianos en la Ciudad Condal celebrará por segundo año consecutivo de “Les Comadres”, una cita ya consolidada dentro del calendario festivo de la entidad y donde las mujeres son protagonistas.
La jornada, que se desarrollará de 13:00 a 22:00 horas, reunirá a más de 60 mujeres en un ambiente de tradición, convivencia y celebración. El menú incluirá entrantes, escalopines al cabrales o merluza a la romana, postre (macedonia o arroz con leche), vino, agua y café, por un precio de 25 euros. El encuentro contará además con bingo musical y música a cargo de DJ Ti, completando una tarde festiva que une gastronomía y cultura asturiana.
El cartel ha sido diseñado por el artista asturiano @fredofer71, cuya ilustración aporta un toque tradicional y desenfadado a la celebración, donde se combina elementos tradicionales asturianos con un toque humorístico y festivo. La imagen refuerza el espíritu de “Les Comadres”: tradición, carácter y celebración compartida.
Antes, el 21 de febrero, los socios del Centro Asturiano de Barcelona también celebrarán la calçotada acompañados de otros asociados de asociaciones de otras autonomías domiciliadas en Barcelona. Un gran punto de encuentro para disfrutar de la ampliación del Centro Asturiano de Barcelona.
