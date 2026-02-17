El Principado abre la convocatoria de más de medio millón de euros en ayudas para los centros asturianos

El Gobierno del Principado ha oficializado este martes la convocatoria de la línea de ayudas que distribuirá más de medio millón de euros entre los centros asturianos de España y el extranjero. El anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) ofrece 298.000 euros para las comunidades asturianas del exterior y 250.000 para las del resto de España, conforme a lo propuesto para unas subvenciones cuyas partidas han experimentado un incremento del 24,5 por ciento en el presupuesto autonómico para 2026.

Los centros disponen ahora de veinte días hábiles para solicitar estas ayudas que vienen tasadas en cuantías y destinos. Los fondos podrán ser utilizados para fines que encajen en alguna de las cinco líneas de actuación propuestas por el Ejecutivo autonómico y así las instituciones del extranjero tendrán la posibilidad de destinar casi la mitad de sus 298.000 euros, 137.000 al novedoso objetivo de las actividades de “proyección de Asturias y difusión de la cultura asturiana”, que el Principado introdujo por primera vez en la convocatoria de subvenciones de 2025.

Además, podrán invertir 128.000 euros en sufragar gastos de adquisición de inmuebles para ubicar la sede de la sociedad, 30.000 en el “funcionamiento ordinario de la entidad” y 3.000 en los intereses de la compra de edificios. Como máximo, cada entidad podrá recibir 17.000 euros para promoción, 6.000 para gastos ordinarios, 3.000 para intereses y 35.000 para inversiones en sedes.

La distribución de partida para los 250.000 euros que se repartirán los centros asturianos de los diferentes puntos de España nace con las mismas condiciones de partida, con 125.000 euros para la proyección turística de Asturias y su cultura, 100.000 para inversiones, 22.000 para gastos corrientes y 3.000 para intereses. Cada entidad dispondrá como máximo de 15.000, 25.000, 22.000 y 3.000 euros, respectivamente.

El notable alza que la partida para las ayudas a los centros asturianos ha experimentado en el presupuesto de este año se explica en parte por el aumento en la nómina de los potenciales beneficiarios, toda vez que a lo largo de 2025 se concedió el “reconocimiento de asturianía”, puerta de acceso a las ayudas, a tres instituciones que lo habían perdido, los centros asturianos de Tarragona, Cangas del Narcea en Buenos Aires y Lanús (Argentina).

Este martes, por otro lado, la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha ejecutado también en lanzamiento de una convocatoria de subvenciones que ofrece 30.000 euros a ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro para sufragar “proyectos de promoción y difusión de la emigración y el retorno”. Según la definición del BOPA, estas actividades” pueden ser “conferencias, mesas redondas, jornadas culturales, presentación de libros, jornadas literarias, exposiciones, actos conmemorativos, celebraciones en torno a fechas de especial significado, jornadas musicales, actuaciones, recreaciones históricas y cualquier otra manifestación cultural y gastronómica”.

La lista incluye también “actividades formativas, torneos deportivos, premios y efemérides”, la “edición de publicaciones, realización de documentales o elaboración de trabajos de investigación”, así como la “participación en ferias, exposiciones y otras manifestaciones locales donde se difunda, se proyecte o se dé visibilidad al fenómeno” de la migración y el retorno. Los fines subvencionables finalizan con la admisión de la “catalogación, preservación, digitalización y difusión de fondos documentales”. La cuantía total de las subvenciones permite optar a los ayuntamientos a un total de 10.000 euros y a las entidades privadas, como asociaciones o fundaciones de diversa índole, a los 20.000 restantes.