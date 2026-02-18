Los 300 héroes asturianos de la II Guerra Mundial: Albert Fernández, abordo del destructor que cazaba submarinos japoneses en el Pacífico

El proyecto de investigación "Asturians under american flag" ("Asturianos bajo bandera americana"), desarrollado por expertos asturianos en historia militar, ha logrado rescatar 300 biografías de descendientes de emigrantes asturianos que lucharon en las filas del ejército de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial y en otros conflictos posteriores como la guerra de Corea o la de Vietnam. La mayor parte de ellos eran hijos de asturianos que se habían establecido en Tampa (Florida). Muchos de ellos lograron brillantes hojas de servicio y algunos, la más altas condecoraciones del Gobierno estadounidense. Este artículo resume una de esas 300 biografías de los héroes que dio la emigración asturiana a América.

Albert George Fernández, hijo de una emigrante piloñesa a Tampa, “falleció pacíficamente”, dice su obituario, el 25 de octubre de 2020 en su casa de Tampa (Florida, Estados Unidos). Tenía 95 años cuando exhaló su último aliento. Había trabajado gran parte de su vida como contable de la compañía de cigarros Perfecto-García Brothers, hasta que ésta cerró en 1982. Albert tuvo una larga vida y, aunque luchó bajo la bandera de los Estados Unidos de América, logró sobrevivir a una contienda que se llevó la vida de su hermano Eugene Alexander, dos años mayor, caído el 8 de septiembre de 1944, pocos meses después del desembarco de Normandía, en el asesio aliado al puerto de Brest, fieramente defendido por los alemanes.

Albert George tuvo más suerte que su hermano mayor. Tras alistarse, prestó servicio en territorio estadounidense, en la Estación Aérea Auxiliar “Corry Field”, en Pensacola (Florida). Posteriormente, dos meses después de la rendición de Japón, en noviembre de 1945, embarca en el USS Raby, un destructor de escolta de la clase Buckley, que durante la guerra en el Pacífico había realizado distintas operaciones y escolta y de caza de submarinos japoneses, algunas de ellas entre las más exitosas de esa campaña, como la que protagonizó con otros dos buques del 19 al 31 de mayo de 1944, cuando lograron hundir nada menos que seis submarinos japoneses al norte del archipiélago de Bismark.

Albert George Fernández nació en 1925 en Tampa, Florida. Dos años antes había nacido su hermano Eugene. En 1928, vino al mundo su hermana Geraldina y en 1936, Robert, el último de los hermanos. Todo eran hijos del matrimonio formado por Eugenio Fernández Sr. (1897, Tampa), gerente de una fábrica de cigarros, y de Natalia Arenas (1898, Piloña, Asturias).

Trabajó como contable de la compañía de cigarros Perfecto-García Brothers, hasta que ésta cerró en 1982. Albert tuvo una larga vida y, aunque luchó en la II Guerra Mundial bajo la bandera de los Estados Unidos de América, logró sobrevivir a una contienda que se llevó la vida de su hermano Eugene Alexander, dos años mayor, caído el 8 de septiembre de 1944, pocos meses después del desembarco de Normandía, en el asesio aliado al puerto de Brest, fieramente defendido por los alemanes.

Albert George tuvo más suerte que su hermano mayor. Tras alistarse, prestó servicio en territorio estadounidense, en la Estación Aérea Auxiliar “Corry Field”, en Pensacola (Florida). Posteriormente, dos meses después de la rendición de Japón, en noviembre de 1945, embarca en el USS Raby, un destructor de escolta de la clase Buckley, que durante la guerra en el Pacífico había realizado distintas operaciones y escolta y de caza de submarinos japoneses, algunas de ellas entre las más exitosas de esa campaña, como la que protagonizó con otros dos buques del 19 al 31 de mayo de 1944, cuando la armada estadounidense logró hundir nada menos que seis submarinos japoneses al norte del archipiélago de Bismark.

Albert creció en Ybor City, la zona de Tampa donde se concentraban miles de emigrantes de origen asturiano en torno a la industria tabaquera. Asistió a la escuela católica OLPH y a la escuela secundaria jesuita, fue parte de la generación de 1943. Después de la guerra estudió en Spring Hill College en Alabama , posteriormente, se graduó en la Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo su título en Contabilidad. Después entró a trabajar en el mismo sector tabaquero donde se había empleado su padre. En el caso de Albert, fue responsable de finanzas de la empresa.

Noticias relacionadas

A lo largo de su vida, Albert sufrió varias pérdidas. No solo la de su hermano, caído en combate durante el asalto al puerto bretón de Brest, clave para el abastecimiento de los Aliados que luchaban para liberar Europa del III Reich. También había visto fallecer a su esposa, Emily Almeyda Fernández, a y su hija, Roberta Fernández Allison. Cuando falleció vivía una de sus hijas, Joyce Martínez, tres nietos y un bisnieto. En su obituario se decía que Albert, miembro de la iglesia católica de San Lorenzo, “será recordado por su amor a su familia y al fútbol americano universitario”.